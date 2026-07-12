Depois de Onahi... o Ajax tem como alvo o craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita

Parece que as movimentações do Ajax no mercado de transferências não se limitam a apenas um nome. Depois de entrar com força nas negociações para contratar o marroquino Ezzedine Ounahi, meio-campista do Girona, da Espanha, o histórico campeão holandês começou a buscar um novo reforço ofensivo, desta vez vindo do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O renomado jornalista italiano Fabrizio Romano revelou que o Ajax já conduziu negociações com o Al-Hilal sobre a possibilidade de adquirir o contrato do atacante brasileiro Marcos Leonardo durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo Romano, o clube holandês acredita que Leonardo possui grande potencial para se desenvolver de forma notável no projeto do Ajax e que pode se tornar um jogador fundamental da equipe nos próximos anos.

O interesse do Ajax por Leonardo não se limita apenas à sua capacidade de marcar gols, mas se estende à sua visão técnica para o futuro, já que os dirigentes do clube acreditam que o atacante brasileiro pode formar uma dupla importante com Ezzedine Ounahi, caso ambas as negociações sejam concretizadas.

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O clube acredita que a combinação entre um meio-campista com habilidade para armar jogadas, como Ounahi, e um atacante rápido e decisivo, como Leonardo, pode proporcionar à equipe soluções ofensivas diversificadas, adequadas ao estilo tradicional do Ajax, baseado na posse de bola e na pressão alta.

Apesar do início das negociações, ainda não foi alcançado um acordo definitivo entre as partes, já que o Al-Hilal avalia sua posição em relação à venda do jogador, dada a importância dele nas opções ofensivas da equipe.

Marcos Leonardo havia sido deixado de lado pelo técnico italiano Simone Inzaghi, do Al-Hilal, para as competições da nova temporada.