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O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, segue fazendo história no clube catalão. Ele igualou a marca de Pep Guardiola em número de viradas e se aproximou do recorde de Johan Cruyff, após a vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Villarreal no último domingo.

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Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Flick não apenas manteve o Barcelona na liderança de LaLiga, com 3 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, como também alcançou uma nova marca ao chegar à 24ª virada em 134 partidas no comando do time catalão. Com isso, igualou o número de Guardiola, que precisou de 249 jogos para somar a mesma quantidade de viradas durante sua passagem pelo Barcelona.

Embora Flick certamente prefira evitar esse tipo de sofrimento e não desgastar demais seus jogadores durante as partidas, o treinador alemão está perto de quebrar o recorde de viradas, que pertence ao holandês Johan Cruyff, autor de 28 viradas em 430 jogos pelo time catalão.

A magia da remontada

Na primeira temporada de Flick no Barcelona, depois de assumir o cargo no verão de 2024, o treinador conquistou 9 viradas, sendo 6 em LaLiga e uma épica na Champions League, quando transformou um 2 a 4 em vitória por 5 a 4.

Flick também protagonizou duas viradas inesquecíveis contra o Real Madrid, que renderam dois títulos ao Barcelona. A primeira foi na Arábia Saudita, quando o time transformou o 0 a 1 em vitória por 5 a 2 e conquistou a Supercopa da Espanha.

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A segunda veio poucos meses depois, na final da Copa do Rei, disputada no estádio La Cartuja, quando o Barcelona virou o 1 a 2 para 3 a 2, graças ao gol de Jules Koundé aos 115 minutos, na prorrogação.

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Na temporada passada, o número de viradas de Flick subiu para 10, sendo 7 em LaLiga, com destaque para a conquistada diante do Atlético de Madrid no Riyadh Air Metropolitano, que quase garantiu o título ao Barcelona, além de 3 na Champions League.

Já na temporada atual, o treinador alemão soma até agora 5 viradas, uma na Champions League e quatro em LaLiga, o que faz dele o técnico com mais viradas nas principais ligas europeias, empatado com a Inter de Milão.