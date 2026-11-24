O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, segue fazendo história no clube catalão. Ele igualou a marca de Pep Guardiola em número de viradas e se aproximou do recorde de Johan Cruyff, após a vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Villarreal no último domingo.
Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Flick não apenas manteve o Barcelona na liderança de LaLiga, com 3 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, como também alcançou uma nova marca ao chegar à 24ª virada em 134 partidas no comando do time catalão. Com isso, igualou o número de Guardiola, que precisou de 249 jogos para somar a mesma quantidade de viradas durante sua passagem pelo Barcelona.
Embora Flick certamente prefira evitar esse tipo de sofrimento e não desgastar demais seus jogadores durante as partidas, o treinador alemão está perto de quebrar o recorde de viradas, que pertence ao holandês Johan Cruyff, autor de 28 viradas em 430 jogos pelo time catalão.
A magia da remontada
Na primeira temporada de Flick no Barcelona, depois de assumir o cargo no verão de 2024, o treinador conquistou 9 viradas, sendo 6 em LaLiga e uma épica na Champions League, quando transformou um 2 a 4 em vitória por 5 a 4.
Flick também protagonizou duas viradas inesquecíveis contra o Real Madrid, que renderam dois títulos ao Barcelona. A primeira foi na Arábia Saudita, quando o time transformou o 0 a 1 em vitória por 5 a 2 e conquistou a Supercopa da Espanha.
A segunda veio poucos meses depois, na final da Copa do Rei, disputada no estádio La Cartuja, quando o Barcelona virou o 1 a 2 para 3 a 2, graças ao gol de Jules Koundé aos 115 minutos, na prorrogação.
Na temporada passada, o número de viradas de Flick subiu para 10, sendo 7 em LaLiga, com destaque para a conquistada diante do Atlético de Madrid no Riyadh Air Metropolitano, que quase garantiu o título ao Barcelona, além de 3 na Champions League.
Já na temporada atual, o treinador alemão soma até agora 5 viradas, uma na Champions League e quatro em LaLiga, o que faz dele o técnico com mais viradas nas principais ligas europeias, empatado com a Inter de Milão.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo