Depois de eliminar a Inglaterra com a camisa azul... a Argentina define sua escalação para a final da Copa do Mundo

A seleção argentina definiu qual uniforme usará na partida contra a Espanha, na final da Copa do Mundo de 2026, marcada para o próximo domingo no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A rede argentina TyC Sports informou, nesta sexta-feira, que “os Albicelestes” disputarão a partida com a camisa titular listrada em azul-celeste e branco, acompanhada de calções e meias brancas — o mesmo uniforme com o qual conquistaram o título da Copa do Mundo de 2022 no Catar, ao derrotar a França na final nos pênaltis.

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A seleção argentina havia entrado em campo com o uniforme alternativo azul-escuro na partida contra a Inglaterra (2 a 1) nas semifinais da edição atual.

Isso ocorreu após a Federação Internacional de Futebol (FIFA) ter aprovado o pedido da Confederação Argentina para usar essa camisa, já que a seleção inglesa vestia seu uniforme totalmente branco, por ser a equipe com prioridade na escolha do uniforme, além do significado histórico que a camisa azul representa para a torcida argentina, após ter sido associada às duas famosas vitórias sobre os “Três Leões” nas Copas do Mundo de 1986 e 1998.

A camisa listrada em azul-celeste e branco representa a identidade tradicional da seleção argentina desde 1908, quando a Federação Argentina a adotou de forma permanente, inspirada nas cores da bandeira nacional.

Já a camisa azul surgiu pela primeira vez em 1911 como uniforme reserva e, desde então, tornou-se a segunda opção oficial da seleção, estando associada a vários dos seus momentos históricos mais marcantes, especialmente nos confrontos contra a Inglaterra.

Além disso, o calção preto é a cor mais utilizada na história da seleção argentina, tendo sido usado durante as conquistas das Copas do Mundo de 1978 e 1986, já que o calção branco voltou a aparecer com mais frequência nos últimos anos e está associado às principais conquistas da era do técnico Lionel Scaloni, com destaque para a conquista da Copa do Mundo de 2022, além dos títulos da Copa América de 2021 e 2024.



