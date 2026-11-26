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Ele não precisou jogar todas as partidas nem ser a principal estrela do time para virar notícia. Basta entrar em campo para mudar tudo. Esse é Gabriel Jesus, atacante do Barcelona, que deixou de ser um reserva silencioso para se tornar um verdadeiro herói e escreveu seu nome com letras de ouro na história da Champions League.

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No jogo de ontem contra o Sabah, do Azerbaijão, o brasileiro voltou a ser titular depois de um mês inteiro, desde a partida contra o Real Betis no estádio La Cartuja, vencida pelo Barcelona por 5 a 2, na qual Jesus marcou um gol. Ele repetiu a dose e balançou as redes mais uma vez, mas esse gol não foi nada comum.

Com ele, Gabriel Jesus superou o lendário uruguaio Luis Suárez, ex-atacante do Barcelona, na lista dos maiores artilheiros da história da Champions League, de acordo com estatísticas do jornal espanhol Sport. Suárez parou nos 27 gols, enquanto Jesus chegou a 28, dando mais um passo rumo à glória.

Com isso, Jesus se tornou o quarto brasileiro na lista de artilheiros do principal torneio europeu, atrás apenas de três grandes nomes: Kaká, ex-astro do Real Madrid, com 30 gols, Vinicius Júnior, com 35, e Neymar Júnior, com 43.

O atacante do Barcelona também superou o lendário Rivaldo, dono de 27 gols , e, pelo desempenho nesta temporada, pode em breve entrar no grupo dos três maiores artilheiros brasileiros da história.

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Os 28 gols de Jesus estão divididos entre três clubes: o Manchester City, onde marcou 20 e viveu sua fase mais brilhante, o Arsenal, onde anotou seis, e agora o Barcelona, onde fez dois, suficientes para fazer a diferença.

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Os números desta temporada confirmam que Jesus não é apenas um reserva, mas uma arma secreta nas mãos do técnico Hansi Flick. Ele marcou cinco gols e deu três assistências em apenas 11 partidas pelo Barcelona, com uma participação direta em gol a cada 47 minutos em campo. É verdade que ele não joga muito, mas é extremamente eficiente e capaz de mudar o rumo de qualquer partida nos momentos mais difíceis.

Apesar do ótimo desempenho de Raphinha, Jesus sabe que terá suas oportunidades. Flick declarou, antes da partida, na entrevista coletiva depois do jogo contra o Sabah: “Raphinha sabe que há outro jogador à frente dele em nível e com um desempenho excelente, mas ele está pronto quando preciso dele, e isso é muito bom para o time”.

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O próprio Jesus admite que sabe que não é titular, mas treina com muito empenho para marcar quando surgirem as chances, e é exatamente isso que ele faz toda vez que entra em campo.

E as oportunidades certamente vão continuar, já que o Barcelona encara agora uma sequência desgastante de nove jogos em apenas 27 dias, o que dará ao brasileiro mais minutos e a chance de provar que merece um espaço maior na escalação de Flick.

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Além do desempenho em campo, Jesus consolidou seu papel como um forte apoio dentro do vestiário. Ele está sempre próximo de Raphinha e, ontem, revelou um lado novo que poucos conheciam: o de protetor. Ele defendeu o companheiro Balde das críticas ao seu desempenho recente e afirmou: “Foi difícil para ele, mas ele jogou muito bem e tem um grande talento”.

Gabriel Jesus não apenas marca gols: ele protege os companheiros, levanta o moral do time e prova a cada oportunidade que o verdadeiro herói não é quem joga sempre, mas quem aproveita cada minuto que recebe.