Depois de deixar Messi em maus lençóis... o nome de Shubair continua marcado na história

Mustafa Shubair chamou a atenção na Copa do Mundo de 2026, não apenas por ter defendido um pênalti cobrado por Lionel Messi durante o confronto entre Egito e Argentina nas oitavas de final, mas também pela história ligada à sua família, que teve um impacto indireto na alteração de uma das regras mais famosas do futebol, segundo o jornal *Marca*, que dedicou uma reportagem a ele para apresentá-lo devido ao seu desempenho brilhante no torneio.

O jornal afirmou: “Shobeir tem 26 anos, nasceu em Giza e passou pelas categorias de base do Al-Ahly antes de ser promovido ao time principal em 2020. O ponto de virada em sua carreira ocorreu durante a final da Liga dos Campeões da África de 2023, quando o goleiro titular, Mohamed El-Shenawy, sofreu uma lesão; ele aproveitou a oportunidade para provar seu valor, antes de garantir sua vaga como titular na seleção egípcia, superando El-Shenawy”.

E continuou: “O nome Shubair não se limita apenas ao brilhantismo de Mustafa, pois também está ligado a seu pai, Ahmed Shubair, goleiro da seleção egípcia na Copa do Mundo de 1990 na Itália, edição em que os ‘Faraós’ retornaram ao Mundial após um hiato de 56 anos”.

Leia também: Disputa acirrada entre Salah e Trezeguet por um feito especial

Leia também: 700 dias de sofrimento... O pesadelo de Militão continua

E o *Marca* explicou: “Aquele torneio testemunhou uma das partidas mais polêmicas, quando o confronto entre Egito e Irlanda terminou em empate sem gols na fase de grupos, depois que ambas as seleções passaram a devolver a bola constantemente ao goleiro, que na época tinha permissão para segurá-la com as mãos, o que levou à perda de tempo e ao abrandamento do ritmo do jogo”.

E acrescentou: “Essa partida gerou críticas generalizadas, o que colocou a questão (e casos semelhantes) sob observação; então, dois anos depois, em 1992, a Federação Internacional de Futebol decidiu criar a regra do passe para trás, que proíbe o goleiro de pegar a bola com as mãos se um de seus companheiros a devolver a ele propositalmente com o pé — uma alteração que mudou a face do futebol moderno”.

Após mais de três décadas, Mustafa Shubair dá continuidade ao legado da família na Copa do Mundo, depois de ter ajudado a levar a seleção egípcia às oitavas de final.

Os “Faraós” haviam terminado a fase de grupos em segundo lugar, com cinco pontos, obtidos em uma vitória e dois empates, em seguida, eliminaram a Austrália na fase anterior nos pênaltis (4 a 2), após um empate em 1 a 1, antes que seu goleiro continuasse roubando a cena ao defender um pênalti de Messi na partida contra a Argentina. Os Faraós esperam fazer história esta noite ao eliminar o atual campeão.

Leia também: Colina responde às críticas de Trump

Leia também... Ronaldo: “Vou embora com a consciência tranquila... e a Portugal não ganhou nada antes de mim”