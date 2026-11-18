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O Arsenal quer continuar garantindo o futuro de seus titulares. Segundo uma reportagem publicada nesta quarta-feira, o clube pretende renovar os contratos de três de seus astros nos próximos dias.

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De acordo com o jornal "The Telegraph", depois de chegar a um acordo com Declan Rice para a renovação de seu contrato, o clube londrino avança nas negociações com David Raya, Jurriën Timber e Piero Hincapié. O jornal afirma que o Arsenal já chegou a um acordo preliminar com seu goleiro espanhol, cujo contrato atual vai até junho de 2028.

A duração do novo vínculo ainda não foi divulgada, mas Raya, que chegou do Brentford em 2023, consolidou-se como peça indispensável no esquema de Mikel Arteta, sobretudo graças à sua qualidade no passe.

Com 28 jogos sem sofrer gols na Premier League na última temporada, ele teve papel fundamental na conquista do título pelo Arsenal, o primeiro do clube desde 2004.

O goleiro espanhol também ganhou a Luva de Ouro nas últimas três temporadas, confirmando seu status como um dos melhores goleiros do Campeonato Inglês.

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Segundo o "The Athletic", Jurriën Timber e Piero Hincapié também estão perto de renovar seus contratos com o Arsenal.

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Os dois jogadores, de 25 e 24 anos, respectivamente, estão em negociações avançadas com o clube londrino por novos contratos de longa duração.

Timber tem atualmente contrato até junho de 2028 e é um dos atletas com quem Mikel Arteta deseja continuar contando.

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Já Hincapié, que chegou inicialmente por empréstimo do Bayer Leverkusen em setembro de 2025, antes de se transferir em definitivo no último verão europeu, integrou-se rapidamente ao elenco. O jogador da seleção equatoriana disputou 39 partidas em todas as competições na última temporada, contribuindo para a conquista da Premier League e para a campanha que levou a equipe à final da Liga dos Campeões.

Hincapié tem contrato até 2031, e, segundo relatos, recebeu um aumento salarial, além de uma prorrogação de mais um ano no vínculo, que passa a ir até 2032.

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Essas movimentações mostram o desejo do Arsenal de manter a base de seu time campeão, levando em conta a proximidade do fim dos contratos de seus titulares.

Arsenal fecha acordo com Declan Rice

Declan Rice, meio-campista do Arsenal, chegou a um acordo com a diretoria do clube para assinar um novo contrato, em um movimento que confirma o desejo de ambas as partes de seguirem juntas nos próximos anos.

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O passo foi dado depois que o jogador se tornou um dos principais pilares do elenco do técnico Mikel Arteta.

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", Rice acertou com o Arsenal a assinatura de um novo contrato válido até o meio de 2031.

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O Arsenal decidiu renovar o contrato de Rice com o objetivo de prolongar sua permanência no clube e melhorar suas condições financeiras, com um aumento salarial significativo, compatível com o papel que desempenha na equipe e com o status que alcançou desde sua chegada ao Emirates.

Pelo novo contrato, o salário do meio-campista inglês subirá para cerca de 300 mil libras esterlinas por semana, colocando-o entre os mais bem pagos do Arsenal, ao lado do companheiro Bukayo Saka, com quem passa a dividir o posto de maior salário do elenco.

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Rice, de 27 anos, chegou ao Arsenal vindo do West Ham United no meio de 2023, em uma transferência recorde para o clube, de cerca de 105 milhões de libras esterlinas. Na ocasião, assinou contrato até 2028, com opção de prorrogação por mais uma temporada a favor do Arsenal.