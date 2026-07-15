Depois de criticar a arbitragem... De la Fuente deixa Deschamps em apuros com palavras duras

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, respondeu a Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, sobre as reclamações deste último em relação à arbitragem após a derrota por 2 a 0 na terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Deschamps disse em declarações após a derrota: “Vou fazer apenas uma pergunta... O árbitro tinha o nível necessário para apitar uma partida de semifinal da Copa do Mundo? Não vou responder a essa pergunta, mas houve várias situações polêmicas”.

E acrescentou: “Se eu falar sobre o árbitro agora, dirão que estou procurando desculpas porque perdemos, mas repito a mesma pergunta: o árbitro estava qualificado para apitar uma semifinal da Copa do Mundo?”.

E continuou: “Não foi só o pênalti que gerou polêmica, houve outras situações também. Não tenho nenhum problema pessoal com o árbitro, mas qualquer um pode fazer essa pergunta”.

Por sua vez, De la Fuente foi questionado sobre as declarações de Deschamps e respondeu na coletiva de imprensa: “Quando os resultados não saem como se deseja, sempre é possível encontrar uma desculpa”.

E acrescentou, segundo a rede francesa “Foot Mercato”: “Às vezes, o que aconteceu hoje nos lembrou da nossa partida contra o Uruguai (na fase de grupos). Mas, se for como diz Deschamps, já passamos por isso antes”.

E continuou: “Na verdade, um gol nosso foi anulado. Não estou com disposição para discutir isso. Passamos por alguns momentos difíceis com a arbitragem. Isso nos lembrou da partida contra o Uruguai. Houve várias situações em que nos sentimos injustiçados. O árbitro foi muito tolerante com várias faltas. Já passamos por uma situação muito desagradável contra o Uruguai. Não foi justo”.

E concluiu: “O que peço é que todos melhorem: a arbitragem e o sistema de vídeo-arbitragem (VAR)”.