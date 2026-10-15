As lesões continuam a atingir o plantel do Al Nassr, da Arábia Saudita, após a última vitória sobre o Navbahor, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al Nassr venceu o Navbahor por 3 a 1, na partida que as duas equipes disputaram na última segunda-feira, pela segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.

A partida teve as lesões dos franceses Kingsley Coman e Mohamed Simakan, o que causou suas ausências nos treinos coletivos realizados pelo clube da capital nesta quarta-feira.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que um terceiro jogador faltou aos treinos: o jovem Rakan Al Ghamdi, cujo retorno às atividades coletivas estava previsto para esta quinta-feira.

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O jornal apontou que o atleta de 21 anos sentiu novas dores no local da lesão no joelho, o que provocou o adiamento de seu retorno para o início do próximo mês de novembro.

Al Ghamdi havia chamado bastante atenção em sua participação com o time principal do Al Nassr, durante a derrota para o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 0, na primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Vale lembrar que o Al Nassr se prepara para enfrentar o Neom na próxima terça-feira, no estádio Al Awwal Park, em Riad, capital da Arábia Saudita, pela décima rodada da Liga Roshn.