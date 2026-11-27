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O Al-Nassr, da Arábia Saudita, perdeu mais um estrangeiro antes do aguardado jogo contra o Al-Hazm, pela Saudi Pro League. O primeiro desfalque foi o ponta francês Kingsley Coman.

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O Al-Nassr visita o Al-Hazm neste sábado, no Estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Buraidah, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

Segundo o jornal saudita Asharq Al-Awsat, o australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, decidiu deixar o zagueiro francês Mohamed Simakan fora da lista de relacionados para a partida, por recomendação do departamento médico.

Apesar de Simakan ter participado dos últimos treinos coletivos do Al-Nassr, o departamento médico preferiu poupá-lo para evitar desgaste ou o reaparecimento da lesão que o incomodou nas últimas semanas.

Simakan se lesionou na vitória por 3 a 1 sobre o Neftchi, do Uzbequistão, em outubro passado, pela segunda rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

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Por causa dessa lesão, o zagueiro francês desfalcou o Al-Nassr nos jogos contra o Neom e o Al-Faisaly, pela 10ª e pela 11ª rodadas da Saudi Pro League, e contra o Pakhtakor, do Uzbequistão, pela terceira rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

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Simakan voltou a jogar pelo Al-Nassr nas últimas três partidas: contra o Al-Kholood e o Al-Ahli, pela 12ª e pela 9ª rodadas da Saudi Pro League, e contra o Al-Sadd, do Catar, pela quinta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

O departamento médico preferiu não forçar o ex-zagueiro do RB Leipzig e, por isso, poupá-lo diante do Al-Hazm, sobretudo porque os zagueiros Abdulelah Al-Amri, saudita, e Iñigo Martínez, espanhol, estão à disposição para defender o Al-Nassr.

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Simakan não será o primeiro desfalque do Al-Nassr no duelo contra o Al-Hazm, já que seu compatriota Kingsley Coman também está fora, após a lesão sofrida na vitória por 2 a 1 sobre o Al-Sadd , na última terça-feira, pelo torneio continental.

Com apenas três minutos de jogo, Coman caiu no gramado depois de uma disputa com um jogador do Al-Sadd e deixou o campo lesionado, dando lugar ao atacante saudita Abdullah Al-Hamdan.

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O ponta francês passou por exames de imagem, que confirmaram uma ruptura no músculo posterior da coxa. Com isso, ele precisará de um período de tratamento e recuperação de até 28 dias.

Coman vai desfalcar o time da capital em três jogos importantes nos próximos dias, com destaque para o duelo contra o Al-Qadsiah, na próxima sexta-feira, no Al-Awwal Park, pela 14ª rodada da Saudi Pro League.

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Além disso, Coman ficará fora do jogo contra o Al-Hazm, neste sábado, pela 13ª rodada da Saudi Pro League, e da partida contra o Al-Gharafa, do Catar, na terça-feira depois da próxima, pela sexta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite, na zona Oeste.

Por outro lado, o ex-jogador do Bayern de Munique deve voltar aos gramados no dia 12 de dezembro, quando o Al-Nassr recebe o Al-Shabab no Al-Awwal Park, pela 15ª rodada da Saudi Pro League.

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O ponta francês disputou apenas nove partidas pelo Al-Nassr desde o início desta temporada, nas quais marcou um único gol e não deu nenhuma assistência.