Ángel Torres, presidente do Getafe, abriu a porta para a possibilidade de contratar Sergio Ramos, ex-capitão do Real Madrid, em uma negociação que poderia reuni-lo novamente com seu antigo companheiro Dani Carvajal, que se juntou à equipe recentemente, embora reforçar a posição de zagueiro central não represente uma prioridade para o clube no momento.

Torres disse, em declarações ao programa "Tablero Deportivo", da "Radio Nacional de España", que manteve conversas com René Ramos, irmão e representante do zagueiro espanhol, para discutir a possibilidade de concretizar o negócio, afirmando que o clube está disposto a estudar o assunto caso as condições sejam adequadas.

O presidente do Getafe explicou que o técnico José Bordalás prefere atualmente reforçar as pontas, já que a equipe conta com 6 jogadores na posição de defesa, o que faz da contratação de Ramos uma opção postergada e não uma necessidade urgente.

Torres afirmou: "Esta não é uma posição que eu precise reforçar agora, pois o treinador pediu pontas, mas ainda não é tarde, e Ramos está na lista de opções futuras".

Ele acrescentou que a ideia de contratar o veterano zagueiro está em pauta há algum tempo, apontando a possibilidade de reconsiderá-la durante a janela de transferências de inverno, em janeiro, caso o clube decida reforçar o setor defensivo.

Ramos espera o retorno aos campos

Sergio Ramos, de 40 anos, ainda busca um novo clube, após encerrar sua passagem pelo Monterrey, do México, no fim de 2025. Sua última partida oficial foi contra o Toluca, na semifinal do Apertura, no dia 6 de dezembro, quando sua equipe perdeu por 3 a 2.

A negociação com o Getafe poderia dar ao zagueiro espanhol a oportunidade de voltar aos campos espanhóis e jogar novamente ao lado de Carvajal, com quem conviveu durante os anos no Real Madrid, antes de o lateral-direito iniciar uma nova experiência com a equipe madrilenha até 30 de junho de 2027.