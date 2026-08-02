O Al-Nassr ainda não se recuperou dos efeitos da saída do croata Marcelo Brozovic, e agora surgem novas notícias que ligam um de seus principais jogadores a uma transferência para a Europa, em um momento sensível que antecede o início da nova temporada.

Enquanto a torcida ainda aguarda o reforço do meio-campo após a perda de Brozovic, o nome do brasileiro Ângelo Gabriel ganhou destaque no mercado de transferências, em meio ao temor de que o time perca mais um elemento que provou seu valor nos últimos meses.

De acordo com o jornal "Asharq Al-Awsat", o brasileiro Ângelo Gabriel não está disponível para deixar o clube durante a atual janela de transferências de verão, apesar do interesse manifestado pelo clube turco Besiktas em contratá-lo, e isso se deve à necessidade que o Al-Nassr tem de seus serviços, além da continuidade das restrições impostas ao clube em razão do controle financeiro e do fato de ainda não ter obtido a autorização para fechar novas contratações.

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O jornal acrescentou que a diretoria do Al-Nassr segue trabalhando para encerrar o processo de impedimento e levantar as restrições impostas ao registro de jogadores, preparando o terreno para obter o sinal verde para concretizar uma série de negócios, com destaque para a contratação do meio-campista português Samu Costa, além de finalizar os trâmites de renovação do contrato de Abdulrahman Ghareeb, isso antes do fim do período de preparação e do retorno do time a Riade.

Ao que parece, o empenho do Al-Nassr em manter Ângelo não está ligado apenas à dificuldade de substituí-lo no momento atual, mas também ao que o jogador apresentou recentemente, já que ele se transformou em uma das principais descobertas do treinador português Jorge Jesus, que voltou a utilizá-lo em uma nova posição no meio-campo, fazendo-o aparecer de forma completamente diferente.

Depois de ter ficado preso ao banco de reservas por ser aproveitado na posição de ponta, ele conseguiu apresentar atuações marcantes que o tornaram um dos elementos mais importantes do time, o que explica a recusa do clube em abrir mão dele no momento atual.