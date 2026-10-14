Depois de arrancar os gemidos de Rodri, Pedri cumpre sua promessa no coração da Turquia

As palavras que Pedri soltou no início da temporada não foram apenas um elogio a um novo companheiro ou uma previsão passageira sobre a cara do Barcelona na etapa seguinte, mas pareciam uma promessa à espera do momento certo para se transformar em realidade dentro de campo. E foi no coração de Istambul, mais precisamente, que o astro espanhol ofereceu uma nova prova de que o que o une a Rodri vai além de uma simples troca de passes no meio-campo.

Segundo reportagem do jornal"Mundo Deportivo", da Espanha, a história remonta ao período que sucedeu a chegada de Rodri Hernández ao Barcelona, depois de o meio-campista vencedor da Bola de Ouro de 2023 ter tido seu nome anteriormente associado a uma possível transferência para o Real Madrid.

Durante a Copa do Mundo, surgiram questionamentos sobre o nível de sintonia entre Rodri e Pedri na seleção espanhola, mas a ida do primeiro ao Barcelona deu à dupla a chance de desenvolver a parceria também em nível de clubes.

No início da temporada, Pedri não esconder o entusiasmo com a ideia e disse: "Vai ser um espetáculo", em referência ao que os dois podem oferecer quando atuam juntos no mesmo meio-campo.

Com o passar das partidas, essas palavras começaram a ganhar seu verdadeiro significado, e a vitória sobre o Galatasaray em Istambul foi a mais recente prova disso.

O jornal espanhol destacou a grande atuação de Pedri na partida em que o Barcelona conquistou sua décima vitória em dez jogos, considerando que as estatísticas confirmaram o acerto de sua previsão sobre a parceria com Rodri.

Pedri completou 69 passes certos, enquanto Rodri o superou ao concluir 113 passes, o número mais alto entre todos os jogadores que participaram do confronto.

Esses números vieram em uma partida na qual o Barcelona impôs seu domínio com 65% de posse de bola e um índice de acerto nos passes de 92%, conforme os dados apresentados na reportagem.

A influência de Pedri não se limitou à circulação da bola, já que ele contribuiu na criação de duas oportunidades perigosas de gol, aproveitando-se da presença de Rodri atrás dele para dar segurança ao meio-campo e lhe conceder mais espaço para se movimentar e avançar.

Em contrapartida, Rodri recuperou a bola sete vezes, refletindo seu papel no controle do ritmo de jogo e na proteção da equipe, enquanto o total de suas ações com a bola chegou a 122, o número mais alto entre os jogadores da partida.

Rodri se encanta com Pedri e a admiração é mútua

O jogo contra o Galatasaray não foi a primeira vez em que Rodri demonstrou admiração pela qualidade do companheiro.

De acordo com o "Mundo Deportivo", o duelo do Barcelona contra o Getafe no fim de semana passado teve uma cena marcante, quando Rodri se mostrou impressionado com um dos dribles de Pedri e repetiu, do banco de reservas: "Que jogador!".

Essas palavras resumiram o tamanho do reconhecimento que Pedri desfruta até de um companheiro que ocupa um grande lugar no futebol mundial, além de refletir o potencial que a dupla pode apresentar junta.

E mesmo tendo deixado o campo aos 74 minutos, após completar 69 passes em 84 ações com a bola, a marca de Pedri ficou evidente no desempenho do Barcelona, seja no controle do ritmo, seja ao dar tranquilidade à equipe nos momentos difíceis.

De promessa a realidade: o Barcelona ganha uma dupla excepcional

Falar da sintonia entre Rodri e Pedri já não é apenas uma previsão teórica: as partidas começaram a apresentar evidências concretas da capacidade de complementação da dupla.

Enquanto Rodri dá à equipe equilíbrio e capacidade de recuperar a bola e organizar a construção desde trás, Pedri tem mais liberdade para criar e se movimentar entre as linhas.

O "Mundo Deportivo" resumiu essa situação com uma expressão carregada de admiração: "Que dupla!".

Assim, depois de ter despertado o entusiasmo da torcida ao prever que a parceria seria um espetáculo futebolístico, e depois de ter arrancado suspiros de admiração do próprio Rodri, parece que o jogador do Barcelona começou a cumprir sua promessa em um dos estádios mais difíceis da Turquia, abrindo caminho para uma dupla que pode se tornar uma das principais armas da equipe nesta temporada.