Depois de Anderson e Bouadi... o Manchester City entra na disputa pelo craque do Real Madrid

O Manchester City entrou em uma nova disputa para contratar o craque do Real Madrid durante a próxima janela de transferências de verão.

O Manchester City está perto de contratar o inglês Elliot Anderson, meio-campista do Nottingham Forest, e também demonstrou interesse em contratar o marroquino Ayoub Bouadi, meio-campista do Lille, com a possibilidade de adiar a negociação até o verão de 2027.

Apesar disso, o clube inglês entrou em uma nova disputa para contratar o francês Eduardo Camavinga, meio-campista do Real Madrid, segundo o jornal espanhol “Marca”.

O jornal explicou que, nas últimas horas, houve contato entre o Real Madrid e o Manchester City a respeito da negociação de Camavinga, já que o clube inglês está convencido de suas capacidades físicas.

O clube espanhol deseja se desfazer de alguns de seus jogadores, com destaque para o meio-campista francês, já que o técnico português José Mourinho não está convencido com o desempenho dele na equipe nas últimas temporadas.

O Real Madrid acredita que poderia arrecadar pelo menos 50 milhões de euros com a venda de Camavinga; no entanto, o meio-campista francês não deseja sair e quer permanecer no time real para provar seu valor na próxima temporada.

O Manchester City não é o primeiro clube a manifestar interesse em contratar o jogador de 23 anos, já que seu nome também é associado ao Liverpool e ao Manchester United, além do Paris Saint-Germain.

Vale lembrar que Camavinga chegou ao Real Madrid no verão de 2021, vindo do Stade Rennais, da França, e disputou 223 partidas pelo time, nas quais marcou apenas 6 gols e deu 23 assistências.