Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
SOCCER FRIENDLY KNOKKE FC VS CLUB BRUGGEAFP

Traduzido por

Depois de Adama... Barcelona fecha contratação de novo reforço

Mercado da bola
J. Bisiwu
Barcelona
Bélgica
Espanha

O clube catalão continua a reforçar o plantel

O Barcelona continuou a movimentar-se de forma intensa no mercado de transferências de verão, depois de ter fechado a contratação de um novo reforço para engrossar o plantel da equipa, poucos dias depois de estar perto de concretizar a transferência do avançado Karim Adeyemi.

O jornalista italiano Fabrizio Romano anunciou, através da sua conta na plataforma X, que o Barcelona chegou a um acordo definitivo com o Club Brugge para a contratação do jovem extremo Jesus Bissio, de 18 anos, num novo negócio para o clube catalão.

Segundo Romano, o acordo entre os dois clubes foi fechado e decorre atualmente a troca de documentos como preparação para o jogador ser submetido aos exames médicos, sendo que o valor do negócio ascende a 8,5 milhões de euros, para além de o Club Brugge manter uma percentagem de 20% sobre o valor de uma futura revenda do jogador.

Espera-se que Bissio chegue ao Barcelona nos próximos tempos para ser submetido ao exame médico, antes de completar os procedimentos finais e do anúncio oficial do negócio.

O negócio surge a pedido do diretor desportivo Deco, que pretende contratar o jovem jogador, com o Barcelona a dar continuidade à sua política de atração de talentos promissores, em simultâneo com as suas movimentações para reforçar a equipa principal em preparação para a nova temporada.

Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE

Leia também:
Sob pressão.. o Real Madrid define a sua posição sobre a contratação de Rodrygo e Ollie


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google