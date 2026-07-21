O Barcelona continuou a movimentar-se de forma intensa no mercado de transferências de verão, depois de ter fechado a contratação de um novo reforço para engrossar o plantel da equipa, poucos dias depois de estar perto de concretizar a transferência do avançado Karim Adeyemi.

O jornalista italiano Fabrizio Romano anunciou, através da sua conta na plataforma X, que o Barcelona chegou a um acordo definitivo com o Club Brugge para a contratação do jovem extremo Jesus Bissio, de 18 anos, num novo negócio para o clube catalão.

Segundo Romano, o acordo entre os dois clubes foi fechado e decorre atualmente a troca de documentos como preparação para o jogador ser submetido aos exames médicos, sendo que o valor do negócio ascende a 8,5 milhões de euros, para além de o Club Brugge manter uma percentagem de 20% sobre o valor de uma futura revenda do jogador.

Espera-se que Bissio chegue ao Barcelona nos próximos tempos para ser submetido ao exame médico, antes de completar os procedimentos finais e do anúncio oficial do negócio.

O negócio surge a pedido do diretor desportivo Deco, que pretende contratar o jovem jogador, com o Barcelona a dar continuidade à sua política de atração de talentos promissores, em simultâneo com as suas movimentações para reforçar a equipa principal em preparação para a nova temporada.

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