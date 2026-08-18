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imago-sport-1081064113.jpgAbdullah Ahmed
Ahmed Mansy

Traduzido por

Depois da recusa do Al-Diriyah, Malcom deixa o Campeonato Saudita

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O ponta brasileiro definiu seu novo destino

O brasileiro Malcom, ponta do Al-Hilal, decidiu deixar o Campeonato Saudita de forma definitiva, após 3 anos vividos com o "Chefe".

A rede "ESPN" afirmou que Malcom decidiu rescindir seu contrato com o Al-Hilal, a fim de se transferir para as fileiras do Al-Jazira, dos Emirados Árabes, de forma gratuita durante a atual janela de transferências de verão.

A rede esclareceu que o ponta brasileiro será submetido a exames médicos nos Emirados Árabes nas próximas horas, antes de assinar seu contrato, que se estenderá com o Al-Jazira pelos próximos 3 anos.

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A saída de Malcom veio a pedido do Al-Hilal, já que o clube saudita decidiu dispensar seus serviços, a fim de contratar um novo ponta, e o português Pedro Neto, ponta do Chelsea, parece ser o mais próximo disso.

Alguns clubes tentaram contratar o jogador de 29 anos durante o período recente, com destaque para o clube saudita Al-Diriyah, bem como o Al-Sadd, do Catar, e o Fenerbahçe, da Turquia, mas ele decidiu se transferir para o Al-Jazira.

Vale lembrar que Malcom se juntou ao Al-Hilal no verão de 2023, vindo do Zenit, da Rússia, e o conduziu à conquista de 5 títulos: o Campeonato Saudita, dois da Copa do Rei e igual número da Supercopa Saudita.

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