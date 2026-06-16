Depois da goleada de 7 a 1 da Alemanha, tudo dá errado: torcedores se deparam com um problema inesperado

A convincente vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao na estreia da Copa do Mundo causou um problema inesperado. A adidas, patrocinadora do uniforme, está enfrentando uma escassez da letra V, o que faz com que as camisetas de três jogadores da seleção alemã não possam ser encomendadas no momento pela loja online, segundo informa o BILD.

Trata-se de Kai Havertz, Deniz Undav e Aleksandar Pavlovic. Pavlovic é o mais afetado, já que seu sobrenome contém a letra ausente duas vezes.

De acordo com a mídia alemã, as camisetas não estão definitivamente esgotadas. Os torcedores talvez precisem apenas esperar um pouco mais até que seus pedidos sejam entregues. Além disso, os fãs podem recorrer às lojas físicas para mandar imprimir uma camiseta.

Na loja principal da Adidas em Berlim, não há indícios de problemas por enquanto. Lá, na segunda-feira, os torcedores ainda podiam mandar imprimir o nome de qualquer jogador da seleção alemã nas camisetas.

No entanto, os clientes precisam ter paciência. Segundo a loja, os novos pedidos só poderão ser retirados a partir de sexta-feira, bem a tempo para o próximo jogo da Alemanha na Copa do Mundo contra a Costa do Marfim.

A loja informa que há letras suficientes em estoque, pois material extra foi encomendado antes da Copa do Mundo. Enquanto a demanda não disparar ainda mais, não se prevêem problemas em Berlim.