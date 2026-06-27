Depois da eliminação da Copa do Mundo... Quando a seleção saudita volta para Riade?

Reportagens da imprensa revelaram a data do retorno da seleção saudita à capital, Riade, após a eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após um empate sem gols com Cabo Verde, na madrugada de sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada.

O jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” informou que a delegação da “Selecção Verde” já retornou à sua base principal na cidade de Austin, no estado americano do Texas, após o término da partida contra Cabo Verde em Houston.

O jornal esclareceu que a delegação da seleção saudita deixará o território americano para retornar à capital saudita, Riad, na segunda-feira.

A seleção saudita ocupa a última posição do Grupo 8 nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com dois pontos, conquistados nos empates de 1 a 1 com o Uruguai e 0 a 0 com Cabo Verde, contra uma derrota por 4 a 0 para a Espanha.

Vale lembrar que esta é a sexta vez consecutiva que a seleção saudita não consegue se classificar para a segunda fase da Copa do Mundo, tendo seu único sucesso ocorrido na estreia, em 1994.