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FBL-WC-2026-PRESSERAFP

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Depois da dupla jordaniana... um novo representante árabe na final da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Espanha
Argentina
EUA

Três árbitros árabes participam da arbitragem da partida entre a Argentina e a Espanha

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a equipe do VAR (Áudio-Vídeo Assistente de Árbitro) para a final da Copa do Mundo de 2026 entre as seleções da Espanha e da Argentina.

A equipe do VAR para a tão esperada partida, que será disputada amanhã à noite, domingo, no estádio “MetLife”, na cidade de Nova Jersey, conta com um representante árabe: o catariano Khamis Al-Marri, de 41 anos, que assumirá as funções de assistente do árbitro de vídeo.

Conforme anunciado pela FIFA, a equipe é composta por: o alemão Bastian Dankert (árbitro assistente de vídeo), auxiliado pelo colombiano Nicolás Gallo e pelo catariano Khamis Al-Marri.

A Federação Catariana de Futebol comemorou a participação de Al-Marri na final da Copa do Mundo, desejando-lhe boa sorte.

A FIFA havia anunciado ontem, sexta-feira, a equipe de arbitragem da tão esperada partida, que inclui uma dupla jordaniana.

A equipe de arbitragem da partida no campo será composta por: o esloveno Slavko Vintić (árbitro principal), os eslovenos Tomaž Klancnik e Andraz Kovačić (árbitros assistentes), o jordaniano Adham Makhadmeh (quarto árbitro) e seu compatriota Mohammed Al-Klaf (árbitro assistente reserva).

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