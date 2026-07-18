Depois da dupla jordaniana... um novo representante árabe na final da Copa do Mundo

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a equipe do VAR (Áudio-Vídeo Assistente de Árbitro) para a final da Copa do Mundo de 2026 entre as seleções da Espanha e da Argentina.
A equipe do VAR para a tão esperada partida, que será disputada amanhã à noite, domingo, no estádio “MetLife”, na cidade de Nova Jersey, conta com um representante árabe: o catariano Khamis Al-Marri, de 41 anos, que assumirá as funções de assistente do árbitro de vídeo.
Conforme anunciado pela FIFA, a equipe é composta por: o alemão Bastian Dankert (árbitro assistente de vídeo), auxiliado pelo colombiano Nicolás Gallo e pelo catariano Khamis Al-Marri.
A Federação Catariana de Futebol comemorou a participação de Al-Marri na final da Copa do Mundo, desejando-lhe boa sorte.
A FIFA havia anunciado ontem, sexta-feira, a equipe de arbitragem da tão esperada partida, que inclui uma dupla jordaniana.
A equipe de arbitragem da partida no campo será composta por: o esloveno Slavko Vintić (árbitro principal), os eslovenos Tomaž Klancnik e Andraz Kovačić (árbitros assistentes), o jordaniano Adham Makhadmeh (quarto árbitro) e seu compatriota Mohammed Al-Klaf (árbitro assistente reserva).