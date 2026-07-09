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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Depois da batalha dos astecas... Será que a partida entre Inglaterra e México será repetida em Wembley?

Noruega x Inglaterra
Noruega
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Copa do Mundo
México
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EUA
México

Os “Três Leões” venceram com dificuldade os donos da casa

Parece que os fãs de futebol terão mais emoção pela frente, depois do que se viu na atual edição da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

As seleções da Inglaterra e do México escreveram uma das histórias mais emocionantes deste Mundial, quando dez jogadores dos “Três Leões” garantiram a classificação para as quartas de final, após uma vitória difícil sobre os anfitriões por 3 a 2.

Poucos dias após esse confronto emocionante, o jornal britânico “Daily Mail” confirmou que a Federação Inglesa de Futebol está pensando em disputar uma nova partida contra o México, no estádio de Wembley, nos próximos meses.

Essa iniciativa surge em meio ao clima de cordialidade que marcou a partida e o período posterior, apesar da acirrada rivalidade entre as duas seleções nas oitavas de final, que terminou com a primeira derrota dos anfitriões no Estádio “Azteca” na história da Copa do Mundo.

O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, havia expressado sua gratidão à seleção mexicana pela hospitalidade e pelo bom relacionamento, o que também foi confirmado por alguns jogadores posteriormente.

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Noruega crest
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Vale lembrar que a seleção da Inglaterra segue sua trajetória na Copa do Mundo nas quartas de final, onde enfrentará a seleção da Noruega, que, por sua vez, derrotou a seleção do Brasil nas oitavas de final.

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