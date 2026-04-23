“Denzell García deve ser o novo diretor financeiro do Feyenoord”

O Feyenoord tem interesse concreto em Denzell García, conforme confirmam os sites de torcedores FR12 e 1908.nl, após notícias vindas do México.

García é um meio-campista defensivo de 22 anos do FC Juárez, que ocupa a décima quinta posição na Liga MX. Ele já disputou duas partidas pela seleção mexicana.

No início deste ano, García renovou seu contrato com o Juárez, ficando vinculado ao clube até meados de 2029. O Feyenoord terá, portanto, que abrir os cofres se quiser contratar o meio-campista.

De acordo com o Transfermarkt, García está avaliado atualmente em 4,5 milhões de euros. Em 110 partidas oficiais pelo Juárez, ele marcou cinco gols e deu três assistências.

García é versátil, pois também pode atuar como lateral-direito. No México, ele também é bem cotado pelos grandes clubes Club América e CF Monterrey.

De qualquer forma, está claro que o Feyenoord está se movimentando no mercado mexicano. O time de Roterdã espera que García não se destaque demais durante a Copa do Mundo, já que isso o tornaria bem mais caro.

No início deste ano, nomes como Gilberto Mora, Érik Lira, Ozziel Herrera, Raúl Rangel e Armando González já haviam sido associados ao Feyenoord.