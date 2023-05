Denver Nuggets x Los Angeles Lakers, jogo 2, onde assistir ao vivo, que horas é e mais sobre a Final da Conferência Oeste dos Playoffs 2023 da NBA

Times de LeBron James e Nikola Jokic fazem o segundo encontro da decisão oeste nesta quinta (18); veja como acompanhar na TV e na internet

O Los Angeles Lakers de LeBron James volta ao Colorado nesta quinta-feira (18) em busca da primeira vitória sobre o Denver Nuggets de Nikola Jokic, em jogo válido pela Final da Conferência Oeste da NBA 2023. O segundo encontro da série, que acontece às 21h30 (de Brasília), será transmitido pela ESPN, na tv fechada, e nos streamings Star+ e NBA League Pass.

O primeiro jogo entre as equipes foi marcado por uma disputa acirrada em todos os quatro tempos: nos dois primeiros quartos, o Nuggets saiu com a vitória, enquanto os dois últimos foram de superioridade do Lakers. Apesar disso, a equipe comandada por Jokic venceu o duelo por 132 a 126.

Os destaques do primeiro jogo ficaram para o sérvio e Jamal Murray, da equipe de Denver, que fizeram 34 e 31 pontos, respectivamente, além de Anthony Davis que, sozinho, anotou 40. LeBron James ficou com 26 na pontuação final. Os dois lados converteram aproximadamente 55% das tentativas.

Os jogos de Nuggets x Lakers

Getty Images

Jogo 1: Nuggets 132 x 126 Lakers, 16 de maio, em Denver

Jogo 2: Nuggets x Lakers, às 21h30 de 18 de maio, em Denver

Jogo 3: Lakers x Nuggets, às 21h30 de 20 de maio, em Los Angeles

Jogo 4: Lakers x Nuggets, às 21h30 de 22 de maio, em Los Angeles

Jogo 5*: Nuggets x Lakers, às 21h30 de 24 de maio, em Denver

Jogo 6*: Lakers x Nuggets, às 21h30 de 26 de maio, em Los Angeles

Jogo 7*: Nuggets x Lakers, às 21h30 de 28 de maio, em Denver

*Jogos 5 a 7 somente se necessários

Desfalques

Nuggets

Sem desfalques confirmados.

Lakers

Mo Bamba (lesionado)

Quando é?