O Feyenoord nunca deu passos concretos para contratar Gilberto Mora, segundo o FR12. O clube de Roterdã percebeu logo no início deste ano que o jovem talento mexicano do Club Tijuana era muito caro.

Mora, de 17 anos, renovou recentemente seu contrato com o Tijuana até meados de 2029, o que aumentou ainda mais seu valor de mercado.

Há alguns meses, Mora foi associado, no México, a clubes como o Ajax e o Feyenoord. Atualmente, o Tijuana exigiria pelo menos 30 milhões de euros.

Dennis te Kloese, ex-diretor do Feyenoord, descarta, por isso, a possibilidade de Mora jogar na VriendenLoterij Eredivisie. “Não há nenhum clube na Holanda que vá pagar tal quantia. O Benfica paga 20 milhões por verdadeiros talentos de ponta.”

“É um tanto arriscado dizer o que eles deveriam ou não fazer e quanto isso custaria, mas na Holanda não vejo o Ajax, o Feyenoord ou o PSV pagando tais valores”, afirmou o dirigente em um vídeo do Vamos.

Mora entrou em campo como reserva na noite de quinta-feira pela seleção do México. O país anfitrião venceu a primeira partida da fase de grupos por 2 a 0 contra a África do Sul.

Com sua entrada aos 66 minutos, Mora tornou-se oficialmente o mais jovem mexicano de todos os tempos em uma Copa do Mundo. Esse recorde pertencia, desde a Copa do Mundo de 1930 (!), a Manuel Rosas, que tinha 18 anos e 88 dias quando deu seus primeiros passos no maior palco do futebol.