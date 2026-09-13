Dennis e Jhon van Beukering não são mais os treinadores do GVVV. A diretoria do clube amador da Tweede Divisie torna isso público após uma investigação sobre os acontecimentos de sábado em torno da partida fora de casa contra o IJsselmeervogels.

Jhon van Beukering é acusado de agressão grave no intervalo do clássico do futebol amador entre IJsselmeervogels e GVVV. O ex-jogador de clubes como Feyenoord e NEC teria dado um soco no rosto do jogador do IJsselmeervogels Quiermo Dumay.

Na tarde de sábado, a situação saiu completamente do controle no Sportpark De Westmaat. Com o placar em 0 a 2, as duas equipes foram para o vestiário, mas foi ali que tudo deu errado. Segundo a RTV Utrecht, Dumay levou um soco no rosto ao entrar no túnel dos jogadores.

Com isso, ele sofreu danos consideráveis. Nas fotos, é possível ver que o rosto de Dumay está ensanguentado e que ele perdeu alguns dentes. Agora, tornou-se conhecido que Van Beukering seria o autor. No GVVV, ele é o auxiliar técnico de seu irmão Dennis van Beukering.

O GVVV já divulgou um comunicado. ''O G.V.V.V. está profundamente chocado com os acontecimentos que ocorreram na tarde de sábado, durante o intervalo da partida contra o IJsselmeervogels. A violência de forma alguma se encaixa em nossa associação e nos valores que o G.V.V.V. defende. Nós nos distanciamos enfaticamente de qualquer forma de violência física, tanto dentro quanto fora do campo de futebol'', diz o texto publicado no site.

''A diretoria tomou providências imediatamente após o fim da partida e iniciou uma investigação cuidadosa sobre os acontecimentos e o papel dos envolvidos. Com base nas informações disponíveis neste momento, a diretoria decidiu que nosso treinador principal Dennis van Beukering e o auxiliar técnico Jhon van Beukering não exercerão mais nenhuma função no G.V.V.V. com efeito imediato. Além disso, a diretoria concluiu que não há base suficiente para continuar a colaboração com eles'', deixando claro que os treinadores terão de deixar o clube amador.

''A conclusão formal e contratual disso ocorrerá de forma cuidadosa e diretamente com os envolvidos. No interesse da investigação, das pessoas envolvidas e de eventuais procedimentos, o G.V.V.V. não fará mais comentários sobre isso neste momento'', afirmou a diretoria do clube, que presta total cooperação à polícia, à KNVB e a outras autoridades competentes.

Jhon van Beukering deu uma declaração na noite de sábado por meio dos Stories do Instagram, na qual afirma que o IJsselmeervogels também teve participação na confusão nos bastidores. Ele também ressalta que Dumay teria dado um soco em Dennis van Beukering e que eles vão registrar boletim de ocorrência.