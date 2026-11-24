O Galatasaray venceu o Aston Villa por 1 a 0 em casa nesta terça-feira, pela fase de liga da Champions League. Com o resultado, o clube turco sobe para a 13ª posição. O Villa permanece em sétimo, com nove pontos em cinco jogos, assim como o Galatasaray.
Os dois times se neutralizaram em boa parte do primeiro tempo. Taylor Harwood-Bellis tentou de cabeça pelo Aston Villa, mas não conseguiu abrir o placar em Istambul.
Ian Maatsen caiu na área poucos minutos depois do intervalo, mas, ainda assim, não houve pênalti. O Galatasaray buscou uma brecha na defesa inglesa, embora não tenha criado grandes chances.
A partida caminhava para um empate sem gols, mas isso mudou aos 77 minutos. Deniz Gül marcou para o Galatasaray após uma disputa de bola na pequena área do Aston Villa. O jogador, que havia entrado durante a partida e fez o gol de cabeça, se machucou na comemoração e precisou de atendimento médico. O atacante não precisou ser substituído.
Foi um duro golpe para o campeão da Liga Europa, que havia vencido o Fenerbahçe por 6 a 0 nesta edição da Champions League. Nos minutos finais, o tempo corria contra a equipe de Unai Emery.
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O Galatasaray queria definir a partida e quase conseguiu com Abdülkerim Bardakci. O goleiro do Villa, Zion Suzuki, porém, manteve seu time vivo com uma bela defesa em um chute forte.
Os turcos resistiram nos minutos finais e conquistaram uma importante vitória por 1 a 0. Foi também um bom ensaio para o confronto com o Besiktas na próxima segunda-feira.
Um revés para o Villa, que no sábado não passou de um empate por 0 a 0 com o Sunderland, time da parte de baixo da tabela. No próximo sábado, terá outra chance na Premier League contra o Ipswich Town, que luta contra o rebaixamento.