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O LAFC garantiu vaga nos playoffs da MLS Cup após um empate dramático por 2 a 2 com o rival LA Galaxy. O técnico interino Xavi Tamarit elogiou a capacidade de reação de sua equipe, que, liderada por Denis Bouanga, buscou uma virada impressionante no segundo tempo depois de ficar dois gols atrás no El Tráfico.

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LAFC garante vaga nos playoffs em clássico emocionante

O LAFC garantiu sua vaga nos playoffs da MLS Cup após um emocionante empate por 2 a 2 com o LA Galaxy no BMO Stadium. O time da casa reagiu depois de ficar dois gols atrás no placar e conquistou um ponto crucial na mais recente edição do El Trafico.

Joseph Paintsil havia colocado o Galaxy em uma posição confortável ao aproveitar erros defensivos para marcar duas vezes. O LAFC, porém, respondeu imediatamente com dois gols em rápida sequência para manter vivas suas ambições na pós-temporada. O resultado garante ao clube a quinta participação consecutiva nos playoffs. Também marca sua oitava classificação à pós-temporada em apenas nove temporadas.

Tamarit elogia reação dramática no segundo tempo

O técnico interino Tamarit ficou entusiasmado com o espírito de luta demonstrado por seus jogadores. Sua equipe dominou trechos do primeiro tempo, mas acabou ficando atrás no placar e sofreu outro gol no início da segunda etapa. Apesar dos erros defensivos, o time da casa reagiu de forma impressionante para salvar o resultado.

“Estou muito orgulhoso da equipe e de como superamos uma situação muito difícil que não merecíamos enfrentar”, disse Tamarit aos jornalistas. “Eles nunca desistem.”

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A reação começou com Bouanga, que aproveitou o rebote após o goleiro do Galaxy, JT Marcinkowski, não segurar um chute de Armindo Sieb. Leo Walta empatou a partida na sequência, após um cruzamento perigoso de Heung-min Son.

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Erros defensivos frustram elenco do LAFC

Embora a reação tenha sido digna de elogios, o LAFC ficou frustrado com a maneira como sofreu os gols. O segundo gol de Paintsil saiu depois que Hugo Lloris não segurou um chute de Erik Thommy, evidenciando as fragilidades defensivas da equipe.

O defensor Aaron Long criticou a linha defensiva e descreveu os dois gols do Galaxy como “um pouco bobos, um pouco fáceis”. Ele acrescentou: “Marcar dois gols em casa deveria ser suficiente para vencer.”

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Em busca da vantagem de jogar em casa nos playoffs

Agora, o LAFC voltará suas atenções para conquistar uma posição melhor na classificação, restando apenas duas partidas na temporada regular. Um bom desempenho na reta final é essencial para garantir o desejado mando de campo nos próximos playoffs. Nos dois últimos jogos, o LAFC enfrentará o Minnesota United em 2 de novembro e, seis dias depois, viajará para encarar o Seattle Sounders.