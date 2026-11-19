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O holandês Marino Pušić, técnico do Al-Ahli, da Arábia Saudita, respondeu às notícias sobre sua demissão do cargo e sobre a existência de desentendimentos entre ele e seus jogadores, antes do aguardado clássico contra o tradicional rival Al-Nassr.

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O Al-Ahli recebe o rival Al-Nassr nesta sexta-feira, no estádio Al-Inmaa, em Jeddah , em partida adiada da nona rodada da Liga Roshn.

Pušić concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, em Jeddah, para falar sobre o jogo, e o jornal "Al-Riyadiyah" reproduziu trechos da conversa, na qual o treinador comentou algumas das notícias que circulam sobre o ambiente da equipe no momento.

Sobre o assunto, o técnico holandês declarou: "Há muitas notícias falsas nas redes sociais, não vou me concentrar nelas. Meu foco está totalmente na qualidade dos treinamentos".

Algumas reportagens haviam apontado que a diretoria do Al-Ahli desejava demitir Pušić antes do clássico contra o Al-Nassr, mas a crise financeira enfrentada pelo clube e a alta multa rescisória prevista no contrato do treinador holandês impediram a decisão.

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Pušić acrescentou: "Não acreditem no que está circulando. Somos uma só equipe e temos muitos dias bonitos pela frente. As emoções fazem parte do jogo. Não vou falar de um jogador específico, vou falar da equipe como um todo".

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O treinador holandês se referia a reportagens que relataram atritos entre ele e jogadores do Al-Ahli durante os treinos que antecederam o clássico nos últimos dias.

Segundo o jornal saudita "Okaz", alguns jogadores do Al-Ahli tiveram uma discussão acalorada com Pušić por não estarem convencidos de seus planos técnicos e táticos. Eles manifestaram insatisfação com a insistência do treinador em seu estilo de jogo e em suas convicções táticas, apesar de não terem dado resultado no período recente, o que levou o técnico holandês a deixar o treino.

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A situação não parou por aí: os jogadores acusaram o treinador holandês de favorecer o meio-campista ucraniano Artem Bondarenko e de colocar todo o elenco a serviço dele, com o objetivo de provar que sua escolha estava certa, mesmo que isso fosse às custas dos demais.

De acordo com o jornal, essas crises afetaram o estado psicológico e o moral de alguns jogadores, que passaram a se sentir marginalizados e a perder a confiança por causa da forma como a comissão técnica os trata.

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Pušić voltou a falar sobre a partida: "O jogo de amanhã será difícil, contra o atual campeão, uma equipe que tem qualidade. Nós também temos muita qualidade e estamos animados para jogar diante da nossa torcida".

O Al-Nassr conquistou a Liga Roshn na temporada passada, pela primeira vez após um jejum de sete anos, depois de uma disputa com o tradicional rival Al-Hilal que se estendeu até a última rodada.

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O treinador holandês encerrou a entrevista respondendo a críticas feitas ao Al-Ahli por ter aceitado disputar o clássico contra o Al-Nassr logo após o fim da pausa para a Data Fifa.

E concluiu: "Quando tomamos a decisão, o tempo era curto. Não foi uma decisão individual, mas coletiva. Tanto o Al-Ahli quanto o Al-Nassr foram prejudicados pela pausa, por terem vários jogadores convocados para suas seleções".

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O próximo clássico contra o Al-Nassr tem importância especial para o Al-Ahli, sobretudo por ser decisivo para o retorno da equipe à briga pelo título da Liga Roshn nesta temporada.

O Al-Ahli ocupa a sexta colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 21 pontos, conquistados em sete vitórias e quatro derrotas, nove pontos atrás do líder Al-Hilal.

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Já o Al-Nassr é o terceiro colocado, com 28 pontos, dois a menos que o Al-Hilal, e atrás do Al-Qadsiah, segundo colocado, apenas no saldo de gols.