A Federação Egípcia de Futebol anunciou o encerramento da missão de Hossam Hassan no comando técnico da seleção nacional e a nomeação de Aly Maher para assumir o cargo de novo diretor técnico do Egito, como seu sucessor, após a reunião da diretoria da federação para discutir os desenvolvimentos recentes.

A federação de futebol confirmou, em seu comunicado oficial neste sábado, que a diretoria decidiu agradecer a Hossam Hassan e a sua comissão técnica e administrativa, com base nas cláusulas do contrato, incumbindo Aly Maher de assumir as funções de diretor técnico da seleção principal durante a próxima fase.

A federação expressou seu reconhecimento pelos esforços e pela dedicação demonstrados por Hossam Hassan durante o período em que esteve à frente do comando técnico, desejando-lhe sucesso e boa sorte em sua futura trajetória profissional.

O comunicado esclareceu que a decisão de mudança veio à luz da reunião da diretoria da federação, que começou na manhã de hoje e ainda está em andamento, e após o estudo de todas as circunstâncias e acontecimentos registrados no período anterior, bem como de suas consequências e do impacto negativo sobre a imagem positiva da seleção nacional e sua estabilidade.

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A federação destacou que Aly Maher apresentou sua visão para a formação da comissão técnica auxiliar durante a próxima fase, após ser oficialmente incumbido de comandar a seleção.

A federação encerrou seu comunicado reforçando que o interesse da seleção nacional está no topo de suas prioridades, renovando seu apelo à torcida do futebol egípcio e a todos os apoiadores para que apoiem a seleção e se unam em torno dela durante a importante próxima fase, de modo a sustentar sua trajetória rumo à realização das aspirações de sua torcida.