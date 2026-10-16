O espanhol Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, respondeu às declarações de seu astro francês Ousmane Dembélé, que brincou com o treinador sobre o desejo de ter dias de descanso extras, após a vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na Liga dos Campeões.

Dembélé havia feito declarações divertidas depois da partida, nas quais apontou que gosta de disputar jogos da Liga dos Campeões nas terças e quartas-feiras, especialmente quando volta de férias, antes de brincar com Enrique sobre a vontade de estender os períodos de descanso até o próximo mês de março.

O jogador francês disse: "Foi um bom jogo. Eu gosto muito de jogar nas terças e quartas-feiras, especialmente quando volto de férias, isso me dá um grande prazer. Sim, se fosse possível, até março. A decisão cabe ao treinador", em meio a risadas.

Enrique: Dembélé é o presidente!

Durante a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, véspera do confronto com o Strasbourg, Enrique comentou as declarações de seu jogador com bom humor e afirmou estar aberto a conceder períodos de descanso aos atletas quando necessário.

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O treinador espanhol disse, conforme publicado pelo site francês "Foot Mercato": "Ousmane é o presidente. Ele brinca todo o tempo, e eu adoro a paixão dele pelo futebol. Claro que ele estava brincando".

E Enrique acrescentou: "Estou sempre aberto a dar descanso aos jogadores. Recai sobre mim a responsabilidade de conceder as férias, mas isso significa que eles terão de ir treinar no centro de treinamento (Campos)".

As declarações de Enrique acontecem em um clima positivo dentro do Paris Saint-Germain, após a emocionante vitória sobre o Manchester City no cenário europeu, enquanto a equipe se prepara para enfrentar o Strasbourg pelo Campeonato Francês.