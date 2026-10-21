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Dembélé envia mensagem de apoio a Kvaratskhelia

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
França
Espanha
Geórgia

Após lesão no ligamento cruzado

O francês Ousmane Dembélé, astro do Paris Saint-Germain, demonstrou apoio ao seu companheiro georgiano Khvicha Kvaratskhelia após a grave lesão que ele sofreu na partida contra o Barcelona nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

O Saint-Germain divulgou um comunicado oficial nesta quarta-feira, no qual esclareceu que os exames médicos realizados em Kvaratskhelia confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O clube francês anunciou, por meio de seu site oficial, que Kvaratskhelia será submetido a uma cirurgia nos próximos dias, após a lesão que sofreu durante a partida que terminou com a vitória do Paris Saint-Germain por 4 a 2.

Dembélé publicou uma mensagem em sua conta oficial no Instagram, na qual expressou sua solidariedade a Kvaratskhelia, e escreveu: "Fique forte, Kvara".

Kvaratskhelia se prepara para iniciar um longo período de recuperação, e essa lesão representa um duro golpe para o Paris Saint-Germain, que perdeu um de seus principais atacantes, além de ser um golpe para o jogador de 25 anos, determinado a voltar mais forte.



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