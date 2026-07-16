Dembélé em destaque... A história de uma discussão que impediu a França de conseguir uma virada contra a Espanha

Reportagens da imprensa revelaram os bastidores de uma discussão entre os jogadores da seleção francesa, durante o confronto contra a Espanha na Copa do Mundo de 2026, cujo principal protagonista foi o astro Ousmane Dembélé.

A seleção francesa perdeu para a Espanha por 2 a 0 na partida disputada na terça-feira passada, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O jornal francês “L’Équipe” informou que Dembélé foi o protagonista de uma discussão entre os jogadores no intervalo da partida, quando criticou a forma como estavam pressionando a seleção espanhola na defesa.

As palavras de Dembélé provocaram a ira dos jogadores da seleção francesa, que consideraram que ele não estava cumprindo o papel que lhe cabia no primeiro tempo.

Essa situação refletiu no desempenho fraco da seleção francesa no segundo tempo, o que a impediu de recuperar o placar após estar perdendo por um gol, já que sofreu mais um gol e foi eliminada da Copa do Mundo nas semifinais.

O curioso é que outro astro francês, Kylian Mbappé, também criticou a pressão exercida pela seleção francesa sobre a espanhola durante a partida, em declarações à imprensa após o término do jogo.

Atualmente, a seleção francesa se prepara para enfrentar a Inglaterra, na madrugada do próximo domingo, para definir o terceiro e o quarto lugares na Copa do Mundo de 2026, depois que esta última perdeu para a Argentina por 1 a 2.