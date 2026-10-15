Del Piero elogia os jogadores do Real Madrid e aponta o motivo da derrota da Roma

Alessandro Del Piero, ídolo da Juventus, elogiou os jogadores do Real Madrid após a emocionante vitória sobre a Roma, na Liga dos Campeões.

O Real Madrid transformou a desvantagem de 3 a 1 diante da anfitriã Roma em uma vitória agônica por 4 a 3, escapando da primeira derrota na Liga dos Campeões nesta temporada e conquistando um triunfo emocionante na partida disputada na noite de quarta-feira, no estádio Olímpico, pela segunda rodada da fase de liga.

Del Piero afirmou, segundo o jornal "AS": "Esperávamos que a Roma dominasse a partida, e foi o que aconteceu. Mas, em contrapartida, esses jogadores excepcionais (do Real Madrid) precisam de apenas 15 minutos para criar três ou quatro chances claras. Eles têm um potencial enorme e uma experiência que sabe que as coisas nunca estão definitivamente resolvidas".

E prosseguiu: "A Liga dos Campeões se tornou agora uma competição aberta a todas as possibilidades. Mesmo em situações nas quais você se sente relativamente confortável, como quando está dois gols à frente em casa a dez minutos do fim da partida, depois de ter apresentado uma atuação melhor".

E continuou: "Na minha opinião, a Roma não precisa de uma reavaliação completa. A reavaliação só é necessária depois de uma derrota acachapante por 4 a 0 ou depois de perder três partidas consecutivas, e não depois de um jogo como esse".

O ídolo da Itália completou: "Eles perderam por causa da queda de concentração, mas tudo o que precisam é superar a decepção. Esse tipo de derrota é o que faz uma equipe crescer".

E apontou: "Acredito que os giallorossi têm o potencial, com alguns ajustes, para se tornarem uma equipe de altíssimo nível".