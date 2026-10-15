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Ao VivoIngressos
imago-sport-1083627292.jpgNicolo Campo
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Del Piero elogia os jogadores do Real Madrid e aponta o motivo da derrota da Roma

Roma x Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga dos Campeões
L. Del Piero
Itália
Espanha

"A Roma não precisa de uma reavaliação completa"

Alessandro Del Piero, ídolo da Juventus, elogiou os jogadores do Real Madrid após a emocionante vitória sobre a Roma, na Liga dos Campeões.

O Real Madrid transformou a desvantagem de 3 a 1 diante da anfitriã Roma em uma vitória agônica por 4 a 3, escapando da primeira derrota na Liga dos Campeões nesta temporada e conquistando um triunfo emocionante na partida disputada na noite de quarta-feira, no estádio Olímpico, pela segunda rodada da fase de liga.

Del Piero afirmou, segundo o jornal "AS": "Esperávamos que a Roma dominasse a partida, e foi o que aconteceu. Mas, em contrapartida, esses jogadores excepcionais (do Real Madrid) precisam de apenas 15 minutos para criar três ou quatro chances claras. Eles têm um potencial enorme e uma experiência que sabe que as coisas nunca estão definitivamente resolvidas".

 E prosseguiu: "A Liga dos Campeões se tornou agora uma competição aberta a todas as possibilidades. Mesmo em situações nas quais você se sente relativamente confortável, como quando está dois gols à frente em casa a dez minutos do fim da partida, depois de ter apresentado uma atuação melhor".

E continuou: "Na minha opinião, a Roma não precisa de uma reavaliação completa. A reavaliação só é necessária depois de uma derrota acachapante por 4 a 0 ou depois de perder três partidas consecutivas, e não depois de um jogo como esse".

O ídolo da Itália completou: "Eles perderam por causa da queda de concentração, mas tudo o que precisam é superar a decepção. Esse tipo de derrota é o que faz uma equipe crescer".

E apontou: "Acredito que os giallorossi têm o potencial, com alguns ajustes, para se tornarem uma equipe de altíssimo nível".

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