Alessandro Del Piero, ex-capitão da Juventus e atualmente comentarista, fala durante o Social Football Summit, que acontece neste momento no Allianz Stadium, em Turim.
TIKTOK
"Lembro que o primeiro vídeo no TikTok foi emocionante para mim. Sempre olhei para as redes sociais com curiosidade e as considerei importantes de acompanhar, porque dão visibilidade. As redes sociais podem ir além da diversão. A comunidade é muito ampla e tem objetivos diferentes. O vídeo (o mais viral que fiz) tinha uma mensagem importante".
A COPA DO MUNDO
"A ocasião marcou os 20 anos de 2006. Sempre acompanhei as Copas do Mundo e, em muitos casos, trabalho nelas. Desta vez, houve uma parceria que nos levou a fazer quizzes e interações para conhecer melhor os grupos. A Copa do Mundo de 2026 estava distante da comunidade italiana por muitos motivos, então fizemos isso para nos aproximarmos. A Copa era disputada em três países, muitos estádios eram desconhecidos... Para mim, foi agradável e divertido. Também foi uma forma de conhecer muitas coisas que os mais apaixonados certamente sabem, mas muita gente talvez não. Os estádios nesses eventos são excepcionais, a emoção vivida lá dentro é única".
Nostalgia? Houve lembranças inevitáveis. Datas, seleções que participavam. Nós, infelizmente, não estávamos lá. A trajetória, com exceção da Copa do Mundo no Catar, traz lembranças históricas, nostálgicas, que dão arrepios. A semifinal e a final de 2006 ainda me dão arrepios. Eu estava lá e participei. É colocar os pingos nos is, como italianos que sabemos fazer grandes coisas".
Del Piero prossegue: "Todos nós lembramos onde estávamos em 9 de julho de 2006. Alguns, muitos, ainda não tinham nascido. Eu me lembro da Copa de 82, tinha 8 anos. Lembrar desses momentos felizes nos faz bem".
AS REDES SOCIAIS
"Não faço nenhum vídeo voltado para uma comunidade ou faixa etária específica. Houve três países, como Brasil e Indonésia, onde nunca joguei, a não ser em alguns amistosos, e muita gente vem de lá. Quero mostrar quem sou em determinados momentos. Acredito na comunicação espontânea e direta, não quero fazer as coisas para agradar aos outros. Nas redes sociais, construímos demais uma imagem de quem não somos. É melhor mostrar os defeitos, mas mostrar quem eu sou".
O FUTEBOL FEMININO
"O esporte feminino cresceu. Primeiro, pelo que fez a seleção, depois pelos clubes, como a Juventus. Tenho uma filha que joga futebol e passou pela Austrália, pelos Estados Unidos e pela Espanha. O esporte atravessa barreiras de sexo e raça, e essa é a beleza dele.
Parto do princípio de que nasci em uma cidadezinha e tinha uma grande paixão que meu pai e meu irmão me transmitiram. É uma paixão comum a muitas crianças que acompanham futebol. Fiz uma mudança importante aos 13 anos, nunca senti saudade de casa, mas, mesmo nos momentos difíceis, olhei para a frente. Fiz todos os sacrifícios pensando no futuro e esperando alcançar resultados importantes. Depois veio a mudança para esta cidade, que foi minha por 18 anos. Depois, Austrália, Estados Unidos, Espanha... agora voltei para a Itália. A mudança para a Austrália mudou minha vida porque me abriu para mundos diferentes. Nunca me imaginei longe do futebol. Hoje vivo o futebol na TV e o vejo por outro lado, mas o denominador comum é o futebol e a paixão. Hoje vivo o futebol na TV e o vejo por outro lado, mas o denominador comum é o futebol e a paixão. Hoje tenho o mesmo espírito do começo: fazer tudo 100% ou não fazer".
O CELULAR DE DEL PIERO
"O que vocês veriam no meu celular? É claro que o uso para me divertir. Tem um rapaz que aparece... não, não vou dizer. Entretenimento, animais, animais que fazem coisas divertidas... há coisas que gatos e cachorros fazem que são incríveis. Do esporte, gosto muito de estatísticas sobre jogadores atuais e do passado".
"Encaro tudo com humildade, o formato pode continuar. O fio condutor pode ser o mesmo. Nunca vou fazer dancinhas, não seriam interessantes. Se eu danço? Agora não posso. Também quero continuar me informando. A informação pode servir para a formação pessoal ou, de modo geral, ser útil na vida".