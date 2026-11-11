Alessandro Del Piero, ex-capitão da Juventus e atualmente comentarista, fala durante o Social Football Summit, que acontece neste momento no Allianz Stadium, em Turim.

TIKTOK

"Lembro que o primeiro vídeo no TikTok foi emocionante para mim. Sempre olhei para as redes sociais com curiosidade e as considerei importantes de acompanhar, porque dão visibilidade. As redes sociais podem ir além da diversão. A comunidade é muito ampla e tem objetivos diferentes. O vídeo (o mais viral que fiz) tinha uma mensagem importante".

A COPA DO MUNDO

Próximas partidas JUV Campeonato Italiano 06:30 VEN

"A ocasião marcou os 20 anos de 2006. Sempre acompanhei as Copas do Mundo e, em muitos casos, trabalho nelas. Desta vez, houve uma parceria que nos levou a fazer quizzes e interações para conhecer melhor os grupos. A Copa do Mundo de 2026 estava distante da comunidade italiana por muitos motivos, então fizemos isso para nos aproximarmos. A Copa era disputada em três países, muitos estádios eram desconhecidos... Para mim, foi agradável e divertido. Também foi uma forma de conhecer muitas coisas que os mais apaixonados certamente sabem, mas muita gente talvez não. Os estádios nesses eventos são excepcionais, a emoção vivida lá dentro é única".

Nostalgia? Houve lembranças inevitáveis. Datas, seleções que participavam. Nós, infelizmente, não estávamos lá. A trajetória, com exceção da Copa do Mundo no Catar, traz lembranças históricas, nostálgicas, que dão arrepios. A semifinal e a final de 2006 ainda me dão arrepios. Eu estava lá e participei. É colocar os pingos nos is, como italianos que sabemos fazer grandes coisas".

Del Piero prossegue: "Todos nós lembramos onde estávamos em 9 de julho de 2006. Alguns, muitos, ainda não tinham nascido. Eu me lembro da Copa de 82, tinha 8 anos. Lembrar desses momentos felizes nos faz bem".

AS REDES SOCIAIS

"Não faço nenhum vídeo voltado para uma comunidade ou faixa etária específica. Houve três países, como Brasil e Indonésia, onde nunca joguei, a não ser em alguns amistosos, e muita gente vem de lá. Quero mostrar quem sou em determinados momentos. Acredito na comunicação espontânea e direta, não quero fazer as coisas para agradar aos outros. Nas redes sociais, construímos demais uma imagem de quem não somos. É melhor mostrar os defeitos, mas mostrar quem eu sou".

O FUTEBOL FEMININO

"O esporte feminino cresceu. Primeiro, pelo que fez a seleção, depois pelos clubes, como a Juventus. Tenho uma filha que joga futebol e passou pela Austrália, pelos Estados Unidos e pela Espanha. O esporte atravessa barreiras de sexo e raça, e essa é a beleza dele.

Parto do princípio de que nasci em uma cidadezinha e tinha uma grande paixão que meu pai e meu irmão me transmitiram. É uma paixão comum a muitas crianças que acompanham futebol. Fiz uma mudança importante aos 13 anos, nunca senti saudade de casa, mas, mesmo nos momentos difíceis, olhei para a frente. Fiz todos os sacrifícios pensando no futuro e esperando alcançar resultados importantes. Depois veio a mudança para esta cidade, que foi minha por 18 anos. Depois, Austrália, Estados Unidos, Espanha... agora voltei para a Itália. A mudança para a Austrália mudou minha vida porque me abriu para mundos diferentes. Nunca me imaginei longe do futebol. Hoje vivo o futebol na TV e o vejo por outro lado, mas o denominador comum é o futebol e a paixão. Hoje vivo o futebol na TV e o vejo por outro lado, mas o denominador comum é o futebol e a paixão. Hoje tenho o mesmo espírito do começo: fazer tudo 100% ou não fazer".

O CELULAR DE DEL PIERO

"O que vocês veriam no meu celular? É claro que o uso para me divertir. Tem um rapaz que aparece... não, não vou dizer. Entretenimento, animais, animais que fazem coisas divertidas... há coisas que gatos e cachorros fazem que são incríveis. Do esporte, gosto muito de estatísticas sobre jogadores atuais e do passado".

"Encaro tudo com humildade, o formato pode continuar. O fio condutor pode ser o mesmo. Nunca vou fazer dancinhas, não seriam interessantes. Se eu danço? Agora não posso. Também quero continuar me informando. A informação pode servir para a formação pessoal ou, de modo geral, ser útil na vida".