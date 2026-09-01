O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, anunciou a saída de seu astro francês Moussa Diaby para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, durante a atual janela de transferências de verão.
O Al-Ittihad publicou um vídeo, por meio de sua conta oficial no "X", no qual reuniu os melhores momentos de Diaby com a equipe, sob o título "Deixou um legado e partiu".
O clube saudita anunciou sua concordância com a venda do ponta francês ao Bayer Leverkusen, agradecendo-lhe pelo período que passou em suas fileiras.
Por sua vez, o Bayer Leverkusen anunciou a contratação de Diaby, que retorna à equipe após 3 anos de sua saída, em 2023, quando se transferiu para o Aston Villa, da Inglaterra.
O clube alemão revelou que o ponta francês ficará com a camisa de número 19 na nova temporada, enquanto o próprio jogador enviou uma mensagem à torcida, na qual disse: "Estou em casa".
Segundo revelaram reportagens anteriores da imprensa, a saída de Diaby do Al-Ittihad não custou ao clube alemão mais do que 30 milhões de euros, enquanto o próprio ponta francês receberá um salário anual no valor de 6 milhões de euros, em um contrato que se estende por 5 anos.
Diaby deixará o Al-Ittihad após dois anos que passou em suas fileiras, desde sua chegada, vindo do Aston Villa, no verão de 2024, período em que contribuiu para a conquista dos títulos da Roshn Saudi League e da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas na temporada retrasada.
Apesar da queda de rendimento de todos os jogadores da equipe de forma geral, entre eles o próprio Diaby, durante a última temporada, o astro francês chamou a atenção de vários clubes europeus, com destaque para a Inter de Milão, antes de o Bayer Leverkusen conseguir contratá-lo.
Por sua vez, o Al-Ittihad trabalha atualmente para contratar o substituto de Diaby, o japonês Ritsu Doan, ponta do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, que se juntará à equipe na atual janela de transferências de verão.