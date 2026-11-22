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O técnico do Como, Cesc Fabregas, pediu que a seleção argentina aposente a icônica camisa 10 de Lionel Messi para proteger Nico Paz de expectativas injustas. O espanhol acredita que o jovem meia precisa de espaço para se desenvolver sem o peso de seguir os passos daquele que é, para muitos, o maior jogador da história.

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Proteção à próxima geração

A ascensão de Paz provocou um debate sobre o futuro da famosa camisa 10 da Argentina . Com a futura despedida de Messi da seleção, muitos apontam o jovem destaque do Como como um sucessor natural . Fabregas, porém, se posicionou firmemente contra a ideia. Para ele, a camisa deveria ser aposentada em definitivo, por respeito a Messi e para proteger o bem-estar psicológico do jovem jogador que comanda. O técnico acredita que impor um peso histórico tão grande a um atleta em desenvolvimento pode prejudicar seu crescimento a longo prazo.

Fabregas quer evitar que a exposição se torne excessiva para o jogador de 20 anos, que tem impressionado na Serie A desde que chegou do Real Madrid. As declarações do técnico refletem o desejo de evitar o rótulo de "novo Messi", que já atrapalhou muitos jovens talentos. "Deixem-no em paz. A camisa 10 é de Messi e pronto, tem que ser aposentada", afirmou enfaticamente o ex-meio-campista de Arsenal e Barcelona, segundo o TUTTOmercatoWEB.

Como lidar com o desgaste das seleções

Além do peso simbólico da camisa, Fabregas abordou o desgaste físico que os compromissos com as seleções impõem ao seu elenco. Ele observou que representar o próprio país é uma etapa importante na carreira de um jogador, mas que o retorno ao clube exige cuidado. O técnico do Como destacou as dificuldades físicas enfrentadas por Paz após sua primeira convocação para a Argentina: o meia parecia cansado em uma partida seguinte contra o Parma.

"Sim, faz bem para eles irem. Lucas [Da Cunha] não é tão jovem, tem 25 anos, mas despontou muito rápido. No começo, você sente um pouco. Lembro da primeira vez do Nico na seleção. Ele voltou e, contra o Parma, estava acabado, andava em campo mesmo tendo marcado. Dava para ver que não era ele mesmo. Agora, eles se administram melhor", disse Fabregas.

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Integração dos jogadores em ascensão

O técnico também falou sobre a evolução de Da Cunha e a carga de jogos de outros integrantes do elenco, como Perrone. A rápida ascensão de Da Cunha surpreendeu até Fabregas, e o jogador recebeu recentemente muitos elogios de lendas francesas. O treinador precisa lidar com o retorno de atletas de diferentes partes do mundo, cada um com um nível de condição física e com as emoções vividas em suas seleções.

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"Não esperava que Lucas jogasse tanto. Para ele, tudo é novidade. Zidane dizendo isso sobre você, você é o camisa 6 da França. Agora, felizmente, você jogou no domingo e pôde descansar. Perrone deu 2 assistências, foi sua primeira vez por 90 minutos e ele volta: é a primeira vez. São dinâmicas que precisamos administrar e conhecer", acrescentou o técnico.

Perspectivas para o Como

Enquanto o Como se prepara para os próximos desafios na Serie A, o foco continua sendo sustentar o desenvolvimento de seu grupo principal de jovens jogadores. O clube investiu pesado em talento técnico, e Fabregas tem a tarefa de transformar o potencial individual em resultados coletivos. Embora a comparação com Messi seja inevitável para um jogador com o perfil de Paz, o clube faz todo o possível para manter o jovem com os pés no chão e concentrado no que precisa fazer. Acima de tudo, Fabregas prioriza o lado humano do trabalho de treinador e reconhece que até os jogadores mais talentosos podem perder o rumo por causa da pressão externa.