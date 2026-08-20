O Barcelona resolveu uma das histórias mais empolgantes do mercado atual e anunciou o retorno do lateral português João Cancelo às suas fileiras com um contrato permanente que se estende até o verão de 2029, iniciando assim sua terceira passagem com a camisa do clube catalão.

O jogador, de 32 anos, deixou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, após rescindir seu contrato, que ia até 2027, para se juntar ao Barcelona em uma transferência gratuita, tornando-se o quinto reforço da equipe neste verão, depois de Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Pisiu e Rodri.

Cancelo deve assinar seu contrato hoje no escritório do presidente Joan Laporta, na presença de seu famoso empresário Jorge Mendes, do vice-presidente esportivo Rafa Yuste, do diretor esportivo Deco e do coordenador de futebol Bojan Krkic, sendo apresentado oficialmente à imprensa às 13h45.

Este retorno veio após um desejo claro e declarado do próprio jogador. Cancelo não considerou nenhuma outra proposta, e seu único sonho era voltar ao Camp Nou, especialmente após seu brilhante desempenho na segunda metade da temporada passada sob o comando de Hansi Flick na posição de lateral-esquerdo, onde disputou 23 partidas no Campeonato Espanhol, na Liga dos Campeões e na Copa do Rei, provando ser uma peça fundamental.

Segundo o "Mundo Deportivo", o lateral português havia chegado ao Barcelona na última segunda-feira, antes de seu novo companheiro Rodri, que assinou até 2030 e foi apresentado na terça-feira, restando apenas alguns retoques finais para concluir a transferência de Cancelo, que foi acordada no último domingo, depois de ele ter saído dos planos do técnico do Al-Hilal, Simone Inzaghi.

O curioso é que Cancelo esteve presente na última quarta-feira no Camp Nou para acompanhar a cerimônia de apresentação da equipe antes do Troféu Joan Gamper contra o Al-Ahly, do Egito, e vestia a camisa número 2 no túnel e estava empolgado para aparecer, mas foi impedido de entrar em campo por não terem sido concluídos os trâmites oficiais, levando o clube a adiar sua apresentação para hoje.

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Com este passo, Cancelo volta a vestir a camisa número 2 com a qual brilhou anteriormente, e reencontra seu ex-companheiro no Manchester City, Rodri, após ter jogado com ele por três anos e meio. A estreia de Cancelo pelo Barcelona havia sido na temporada 2023-2024, por empréstimo do City sob o comando de Xavi Hernández, antes de se transferir posteriormente para o Al-Hilal por 25 milhões de euros.