O Ajax caminhava para ir ao intervalo vencendo o FC Midtjylland por 1 a 0, mas acabou sofrendo o empate apesar de uma suposta falta em Thilo Kehrer. O árbitro polonês e o VAR decidiram validar o gol, apesar dos protestos veementes do lado do time de Amsterdã. Os comentaristas Ronald de Boer e Wim Kieft entendem a decisão da equipe de arbitragem e apontam para Kehrer.

Pouco antes da meia hora de jogo, Friday Etim recebeu um lançamento em profundidade. O atacante nigeriano derrubou Kehrer, defensor do Ajax, seguiu na jogada, driblou Marc ter Stegen e empurrou a bola para as redes para empatar.

Os jogadores do Ajax se dirigiram imediatamente ao árbitro Pawel Raczkowski. Ele conversou brevemente com o árbitro de vídeo Pawel Pskit, que também não viu falta no lance de Etim e permitiu que Raczkowski desse sequência ao jogo sem demora.

O comentarista da Ziggo Sport, Johan van Polanen, não entendeu a decisão e chamou o lance de "um gol suspeito". "No começo, pensamos que tinha sido falta", diz De Boer pouco depois. "Mas, quando olho o lance, vejo o que ele tenta fazer. Ele quer bloquear o atacante nigeriano, mas o jogador simplesmente passa por ele. Kehrer também usa a mão para tentar segurá-lo."

"Aqui, ele tenta pará-lo, mas o atacante simplesmente passa por ele", analisa De Boer ao rever as imagens do empate em câmera lenta. "Ele também apoia a mão no chão e percebe: cheguei atrasado, então é melhor me jogar."

"Se ele tivesse marcado a falta, todo mundo diria: 'ok'. Mas acho que ele defendeu muito mal. Escolheu bloquear o atacante, mas errou", conclui De Boer.

Kieft acrescenta: "Não foi só uma decisão ruim, mas também muito irresponsável. Se você está naquela posição, precisa avaliar a jogada muito melhor. Porque, como aconteceu agora, ele simplesmente fica na frente do gol", afirma Kieft.

O Ajax, aliás, terá a chance de mostrar serviço no segundo tempo contra dez jogadores. Poucos minutos antes do intervalo, o meio-campista central Kjell Wätjen recebeu seu segundo cartão amarelo por uma falta em Abdellah Ouazane.