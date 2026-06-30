Decreto presidencial agita o Paraguai após a eliminação da Alemanha

Na noite em que o Paraguai fez história com lágrimas e alegria após chegar às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a seleção da Alemanha, as comemorações não se limitaram ao campo... mas chegaram até o palácio presidencial.

Santiago Peña, presidente do Paraguai, declarou terça-feira como feriado nacional, depois que a seleção de seu país eliminou a gigante alemã da Copa do Mundo de 2026, em uma das maiores surpresas do torneio.

A seleção do Paraguai viveu uma noite inesquecível ontem, segunda-feira, após eliminar a Alemanha das oitavas de final da Copa do Mundo com uma vitória por 5 a 4 nos pênaltis. Um confronto dramático que quebrou um tabu histórico, já que a “Mannschaft” nunca havia perdido nos pênaltis em uma Copa do Mundo... até chegar o Paraguai.

A partida exigiu nervos de aço dos jogadores paraguaios, que mantiveram a compostura apesar de terem desperdiçado duas cobranças que poderiam ter decidido o confronto mais cedo, antes de garantirem a classificação em meio ao espanto do mundo.

Assim que soou o apito final, as ruas da capital, Assunção, explodiram de alegria. Milhares de torcedores saíram em comitivas de carros que se estenderam por horas, e hinos nacionais e uma atmosfera festiva avassaladora tomaram conta do país de ponta a ponta.

O governo não ficou de braços cruzados diante desse cenário; o presidente paraguaio Santiago Peña emitiu um decreto presidencial declarando a terça-feira feriado nacional em comemoração à conquista.

Peña escreveu na plataforma “X”: “Hoje, uma nação inteira comemora... É uma vitória que simboliza a determinação, a fé e a força de um povo que não sabe o que é desistir”.

O decreto afirmou que a vitória “ultrapassou a dimensão esportiva e merece uma celebração nacional abrangente”, ressaltando que o governo “não pode ficar de braços cruzados diante dessa conquista, mas deve dar ao povo a oportunidade de celebrar coletivamente este dia histórico”.

O Paraguai agora enfrenta um desafio ainda maior... Se a França, favorita ao título, conseguir passar pela Suécia na próxima terça-feira, o próximo confronto será entre a seleção latino-americana e os “Galo” nas oitavas de final.