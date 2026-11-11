Declaração polêmica: irmão de João Félix pede que ele deixe o Al-Nassr

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Hugo, irmão de João Félix, astro do Al-Nassr, provocou uma onda de polêmica nas últimas horas, após pedir que ele deixasse o clube saudita durante a próxima janela de transferências de verão.

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Relatos da imprensa haviam revelado a possibilidade de João Félix deixar o Al-Nassr na próxima janela de transferências de verão, especialmente porque seu contrato atual com o clube saudita termina ao fim da atual temporada 2026-2027.

O que o irmão de João Félix disse sobre seu futuro?

Hugo Félix, irmão mais novo de João, tem 22 anos e atualmente joga pelo clube português Tondela, depois de ter deixado a equipe reserva do Benfica no verão de 2025.

Hugo afirmou, em declarações ao jornal português "A Bola": "Minha relação com o João é muito boa, dói-me não estar com ele todos os dias, é uma dor que vai me acompanhar sempre, mas o futebol e a vida são assim, é a vida que escolhemos".

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E acrescentou: "Falo com ele quase todos os dias sobre tudo, sobre os jogos dele, sobre os meus jogos, se alguém sofreu uma lesão, sobre tudo, procuro sempre falar com ele porque sinto falta de não podermos estar juntos no dia a dia".

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E prosseguiu: "Ele não é do tipo que me dá conselhos duros, mas me dá muitos conselhos, seja dentro ou fora de campo".

E esclareceu: "Recentemente sofri uma entorse no tornozelo, e ele me disse o que eu devia fazer, é uma pessoa que escuto muito, seja por ser meu irmão ou pela sua experiência no futebol, que poucos jogadores possuem".

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Quanto ao futuro dele, respondeu: "Já conversamos sobre isso e dei a ele a minha opinião, ele precisa voltar à Europa o mais rápido possível, deve continuar com essa felicidade, porque o mais importante para um jogador apresentar um desempenho no mais alto nível é jogar com felicidade e confiança".

E concluiu: "Desde a temporada passada, ficou claro que ele possui essas duas coisas, o que é o mais importante, mas ele precisa voltar à Europa para jogar em uma grande liga e na Liga dos Campeões, para se destacar ainda mais do que está agora e, claro, para vencer a Liga dos Campeões, porque esse é o sonho dele".

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Hugo faz referência às declarações de seu irmão feitas anteriormente, nas quais ele revelou o desejo de conquistar o título da Liga dos Campeões, o que gerou polêmica em torno de sua vontade de deixar o Al-Nassr.

João Félix vai deixar o Al-Nassr?

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O contrato de João Félix com o Al-Nassr termina ao fim da atual temporada, o que lhe permite assinar com qualquer equipe durante a próxima janela de transferências de inverno e transferir-se para suas fileiras de forma gratuita no verão seguinte.

No entanto, o clube saudita pode ter a solução, já que o contrato inclui uma cláusula que lhe permite estender o vínculo por mais duas temporadas, sem necessidade de consultar o jogador português, mas ele ficará obrigado a pagar 20 milhões de euros ao Chelsea, além de aumentar o salário de Félix de 10 para 12,5 milhões de euros por ano.

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E, segundo revelou o "Kooora" anteriormente, a diretoria do Al-Nassr, presidida por Ahmed Al-Sultan, corre contra o tempo para iniciar os procedimentos legais com o objetivo de ativar a cláusula de extensão unilateral no contrato do craque português até o verão de 2029, e barrar completamente o caminho das tentativas de seu empresário, Jorge Mendes, de levá-lo ao Barcelona.

Esse movimento rigoroso por parte da equipe administrativa do Al-Nassr veio após a chegada de notícias confirmadas sobre a renovação do interesse do Barcelona em contratar o jogador, já que Mendes planejava aproveitar o fim do período obrigatório do contrato de Félix ao término da atual temporada (verão de 2027) para transferi-lo à equipe catalã em uma negociação gratuita ou por um valor simbólico.

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As fontes apontam que a diretoria do Al-Nassr tenta atualmente encerrar algumas crises financeiras, e depois informará à Liga Saudita Profissional sobre sua prontidão para apresentar as garantias financeiras necessárias para a negociação de Félix antes do prazo final chegar em maio próximo.