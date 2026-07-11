Declaração oficial... Qual é a verdade por trás das ofertas para “roubar” os gêmeos da seleção egípcia?

Mustafa Abu Zahra, membro da Federação Egípcia de Futebol, revelou uma grande surpresa sobre os “gêmeos” Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, e seu irmão, que ocupa o cargo de diretor dos “Faraós”.

A dupla conseguiu levar a seleção egípcia às oitavas de final pela primeira vez na história da Copa do Mundo, mas a aventura chegou ao fim nas mãos da Argentina, com a derrota por 2 a 3.

Abu Zahra afirmou em declarações à rede de canais “On Sport”: “Hossam e Ibrahim são diferentes de todas as pessoas com quem já lidei, pois não exigiram nenhum benefício material durante todo esse período”.

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Ele acrescentou: “Vou revelar algumas coisas que nem todos sabem, sendo a mais importante o fato de que a dupla recebeu várias propostas para deixar a seleção egípcia, mas ambos se recusaram a abandonar seus cargos e continuarão sua jornada com os Faraós”.

E continuou: “Mas conversei com o presidente da Federação Egípcia de Futebol sobre o futuro dos ‘gêmeos’, e ele me garantiu a necessidade de que continuem e de que todas as solicitações sejam atendidas para que o processo de sucesso continue”.

Por sua vez, Ibrahim Hassan afirmou que não há qualquer intenção de deixar a seleção egípcia, explicando: “Não há dinheiro algum que nos faça abrir mão de servir ao nosso país”.

E concluiu: “Por exemplo, se nos oferecessem mil libras em outro lugar em troca de 10 libras com a seleção egípcia, escolheríamos representar nosso país”.