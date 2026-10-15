Declaração oficial gera polêmica: a Copa da Ásia será adiada para 2028?

O xeique Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente da Confederação Asiática de Futebol, abriu a porta para o adiamento da Copa da Ásia de 2027 para o ano seguinte, 2028, em razão dos acontecimentos vividos atualmente na Arábia Saudita.

A Copa da Ásia de 2027 está marcada para ser realizada na Arábia Saudita no início do próximo ano, mais precisamente no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro de 2027.

No entanto, alguns relatos da imprensa falaram sobre a possibilidade de adiar o torneio ou transferi-lo para fora da Arábia Saudita, diante da atual situação no reino, que pode impedir a capacidade de sediar a competição no momento.

O xeique Salman bin Ibrahim Al Khalifa confirmou a possibilidade de adiamento do torneio, em declarações divulgadas pelo jornal saudita "Arriyadiyah", nesta quinta-feira.

O presidente da Confederação Asiática disse a respeito: "Podemos esperar até o fim de novembro. A situação muda muito rapidamente, para melhor ou para pior, na região, e é uma questão de acompanhar o que vai acontecer".

E acrescentou: "Se precisarmos tomar uma decisão, nós o faremos, mas podemos adiar o torneio por um ano, para 2028, caso seja necessário. No momento, porém, estamos monitorando a situação e tudo segue conforme o calendário estabelecido".

Vale lembrar que alguns eventos esportivos foram adiados na Arábia Saudita nos últimos dias, com destaque para o clássico entre Al Ahli e Al Nassr, o torneio Six Kings Slam de tênis e algumas partidas da Liga Joy de Elite.