A Confederação Brasileira de Futebol divulgou um comunicado oficial após a eliminação da seleção principal diante da Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção norueguesa eliminou a brasileira das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 na noite de domingo, com uma vitória emocionante por 2 a 1 no Estádio MetLife, graças a dois gols de seu craque Erling Haaland, garantindo assim sua classificação para as quartas de final, onde enfrentará a Inglaterra.

A Confederação Brasileira de Futebol surpreendeu a todos com um comunicado sucinto após o desastre na Copa do Mundo, sem apresentar nenhuma desculpa pela eliminação retumbante nas mãos da Noruega.

A CBF optou por enviar uma mensagem de esperança à torcida, prometendo um retorno ainda mais forte nas próximas competições.

A Confederação declarou: “A história da Seleção Brasileira é repleta de grandes conquistas, mas também está cheia de momentos que fortaleceram nossa trajetória. Hoje, nos despedimos da Copa do Mundo, e temos certeza de que voltaremos mais fortes. Obrigado a vocês, torcedores brasileiros.” Essa declaração modesta contrasta de forma gritante com a enorme decepção causada por essa eliminação precoce e, certamente, não será suficiente para acalmar o povo brasileiro.







