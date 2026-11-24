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A Corte Arbitral do Esporte encerrou a polêmica sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025, com base em fundamentos jurídicos relacionados à autoridade do árbitro dentro de campo.

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A seleção senegalesa havia conquistado o título em 18 de janeiro, na capital marroquina, Rabat, depois de um jogo marcado por acontecimentos excepcionais: seus jogadores deixaram o campo por 14 minutos em protesto contra a marcação de um pênalti a favor do Marrocos nos minutos finais, antes de voltarem para concluir a partida, defenderem a cobrança e, depois, marcarem o gol da vitória na prorrogação.

Após o jogo, o lado marroquino contestou o resultado, mas seu primeiro recurso não teve sucesso. Depois, a Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol decidiu anular o resultado da partida e considerar o Senegal desistente e derrotado, com base no artigo 82 do regulamento do torneio, que trata dos casos de desistência, recusa em jogar ou abandono do campo antes do fim da partida sem autorização do árbitro. O texto diz: "Se uma equipe se retirar da competição por qualquer motivo, não comparecer a uma partida, se recusar a jogar ou deixar o campo antes do fim da partida oficial sem autorização do árbitro, será considerada derrotada e eliminada definitivamente da competição em curso".

O referido artigo determina que a equipe seja considerada derrotada e eliminada definitivamente da competição se desistir por qualquer motivo, não comparecer à partida, se recusar a jogar ou deixar o campo antes do fim do tempo regulamentar sem o consentimento do árbitro. Foi essa a base legal usada pela Comissão de Apelação em sua decisão anterior de conceder ao Marrocos a vitória administrativa.

No entanto, a Corte Arbitral do Esporte reexaminou a decisão após recurso do Senegal e concluiu que o árbitro não cometeu erro legal, ponto ligado à essência do caso: a forma de lidar com os fatos ocorridos na partida e as decisões tomadas pelo árbitro durante o jogo, incluindo o reinício da partida após o retorno dos jogadores ao campo.

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Em breve comentário após a divulgação da decisão nesta terça-feira, que devolveu o título à seleção senegalesa, Matthieu Reeb, secretário-geral do CAS, disse à agência Reuters: "O painel do CAS concluiu que o árbitro não cometeu nenhum erro legal".

Segundo os fundamentos da decisão, a determinação da Comissão de Apelação africana deixou de valer, depois que a Corte anulou a punição que havia levado o Senegal a ser considerado desistente e manteve o resultado do confronto decidido em campo pela seleção senegalesa, encerrando uma disputa jurídica que durou cerca de dez meses desde a final.

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A decisão da Corte reafirma a importância de respeitar as decisões de arbitragem relativas aos fatos da partida, mantendo aberta a porta para a responsabilização legal dentro dos limites da competência dos órgãos jurisdicionais. Isso insere o episódio da final de Rabat em um debate mais amplo sobre a autoridade do árbitro e a forma de lidar com protestos de jogadores durante as partidas.

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