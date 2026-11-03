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Jesús Owono Jesús de MiguelLaLiga2
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Decisão urgente da federação espanhola em luto pela morte de Jesús

Tenerife x FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
Espanha
Andorra

O que é?

A Real Federação Espanhola de Futebol anunciou o adiamento das partidas marcadas para terça-feira, válidas pelas competições da Copa do Rei da Espanha e da Copa da Rainha, em luto pela morte de Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, aos 30 anos de idade, em decorrência das consequências da violenta colisão que sofreu durante a partida de sua equipe contra o FC Andorra.

A Federação Espanhola esclareceu, em comunicado oficial, que a decisão veio como expressão de respeito e solidariedade após a morte do jogador, confirmando o adiamento das partidas da primeira rodada da Copa do Rei "Mapfre" e das competições da Copa da Rainha "Iberdrola", que estavam programadas para hoje.

Também foi decidido cancelar a cerimônia de apresentação oficial na cidade de Almendralejo, referente ao amistoso que reúne a seleção da Espanha sub-21 e sua congênere do Japão.

A Federação afirmou que anunciará nos próximos dias as novas datas das partidas adiadas, além da tabela revisada das competições, sem definir uma data alternativa até o momento.

Próximas partidas
BAD

BAD

Copa do Rei

04 de nov. de 2026

TEN

TEN

AND

AND

Segunda Division

08 de nov. de 2026

MLL

MLL

A Federação encerrou seu comunicado apresentando condolências à família de Jesús de Miguel, a seus amigos e admiradores, e ao Tenerife e sua torcida, reforçando que a família do futebol espanhol está ao lado deles neste momento difícil.

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