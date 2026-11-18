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A Liga Roshn Saudita chocou a torcida do Al-Ahli com uma decisão surpreendente antes do clássico contra o tradicional rival Al-Nassr.

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O Al-Ahli recebe o rival Al-Nassr depois de amanhã, sexta-feira, no estádio Alinma, em Jeddah , em partida adiada da 9ª rodada da Liga Roshn.

A 48 horas do jogo, o jornal saudita "Al-Riyadiyah" informou que a Liga Roshn se recusou a autorizar a faixa que a torcida do Al-Ahli pretendia exibir nas arquibancadas do estádio Alinma durante o clássico contra o Al-Nassr.

O jornal não revelou o motivo da recusa, mas garantiu que a associação de torcedores do Al-Ahli aguarda a aprovação do mosaico que solicitou exibir junto com a faixa, para que ele seja montado nas arquibancadas do estádio Alinma amanhã, quinta-feira.

Ainda segundo o jornal, a aprovação do mosaico deve sair nas próximas horas, mais precisamente na noite desta quarta-feira. A peça foi criada em apoio ao Reino da Arábia Saudita.

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A relação entre Al-Nassr e Al-Ahli tem sido marcada por grandes tensões nos últimos anos, sobretudo desde o rebaixamento do Al-Ahli da Liga Roshn para a Liga da Primeira Divisão ao fim da temporada 2021-2022.

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Logo após a queda do Al-Ahli, um famoso aplicativo de entregas, que na época patrocinava o estádio do Al-Nassr, publicou um anúncio zombando do Al-Ahli pelo rebaixamento usando óculos de sol.

Os rivais começaram a provocar os jogadores do Al-Ahli dessa forma há cerca de 4 anos, mais precisamente na 30ª e última rodada do Campeonato Saudita da temporada 2021-2022.

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Naquela rodada, o Al-Ahli empatou sem gols com o Al-Shabab, o que confirmou seu rebaixamento para a Liga da Primeira Divisão Saudita pela primeira vez em sua história. A torcida do Al-Shabab comemorou usando óculos de sol.

Desde então, usar óculos de sol virou um sinal de deboche contra a torcida do Al-Ahli, algo que as torcidas rivais passaram a explorar.

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A torcida do Al-Nassr se tornou a que mais explora essa comemoração para provocar os torcedores do Al-Ahli, mesmo depois do retorno do rival à Liga Roshn, em 2023.

De acordo com o que o jornal saudita "Al-Weeam" revelou anteriormente, o motivo de as torcidas dos clubes rivais provocarem o Al-Ahli com óculos de sol está ligado ao rebaixamento da equipe para a Liga da Primeira Divisão.

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O jornal explicou que o uso desses óculos simboliza o fato de as partidas da Liga da Primeira Divisão serem disputadas durante o dia, ao contrário dos jogos da Liga Roshn, o que obriga os torcedores a usar óculos de sol para acompanhar as partidas.

A provocação continuou até o último clássico, disputado em 29 de abril, no Al-Awwal Park, pela Liga Roshn, que terminou com vitória do Al-Nassr por 2 a 0.

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Na ocasião, reportagens da imprensa revelaram que torcedores do Al-Nassr foram impedidos de entrar no Al-Awwal Park usando óculos de sol com o nome da Liga Yelo, criados para zombar do Al-Ahli.

O próximo clássico contra o Al-Nassr tem importância especial para o Al-Ahli, sobretudo porque será decisivo para o retorno da equipe à briga pelo título da Liga Roshn nesta temporada.

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O Al-Ahli ocupa a sexta posição na tabela do Campeonato Saudita, com 21 pontos, somados em 7 vitórias e 4 derrotas, 9 pontos atrás do líder Al-Hilal.

Já o Al-Nassr é o terceiro colocado, com 28 pontos, dois a menos que o Al-Hilal, e atrás do vice-líder Al-Qadsiah apenas no saldo de gols.