O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, definiu a situação de seu novo atacante inglês Ollie Watkins em relação à participação no clássico contra o rival tradicional Al-Ahli.

O Al-Hilal recebe o Al-Ahli nesta terça-feira, no estádio Kingdom Arena, em partida adiada da terceira rodada da Roshn Saudi League.

O jornal saudita "Al-Riyadiah" afirmou que Inzaghi decidiu escalar Ollie Watkins como titular no clássico, poucas horas após a contratação oficial do jogador.

O Al-Hilal anunciou, no último domingo, a contratação de Ollie Watkins, vindo do Aston Villa, em uma transação no valor aproximado de 60 milhões de euros, segundo revelado por reportagens da imprensa.

Dessa forma, o atacante inglês fará sua primeira aparição pelo "Líder", como titular, apenas 48 horas após a contratação.

Vale lembrar que Watkins será o primeiro atacante do Al-Hilal na nova temporada, após as saídas dos atacantes: o francês Karim Benzema, o uruguaio Darwin Núñez e o brasileiro Marcos Leonardo na atual janela de transferências de verão.