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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Decisão surpreendente: Inzaghi define situação de Watkins para o clássico contra o Al Ahli

Al Hilal x Al-Ahli
Al Hilal
Al-Ahli
Campeonato Saudita
O. Watkins
S. Inzaghi
Arábia Saudita
England
Itália

O "Zaeem" contratou o atacante inglês há apenas 48 horas

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, definiu a situação de seu novo atacante inglês Ollie Watkins em relação à participação no clássico contra o rival tradicional Al-Ahli.

O Al-Hilal recebe o Al-Ahli nesta terça-feira, no estádio Kingdom Arena, em partida adiada da terceira rodada da Roshn Saudi League.

O jornal saudita "Al-Riyadiah" afirmou que Inzaghi decidiu escalar Ollie Watkins como titular no clássico, poucas horas após a contratação oficial do jogador.

O Al-Hilal anunciou, no último domingo, a contratação de Ollie Watkins, vindo do Aston Villa, em uma transação no valor aproximado de 60 milhões de euros, segundo revelado por reportagens da imprensa.

Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

Dessa forma, o atacante inglês fará sua primeira aparição pelo "Líder", como titular, apenas 48 horas após a contratação.

Vale lembrar que Watkins será o primeiro atacante do Al-Hilal na nova temporada, após as saídas dos atacantes: o francês Karim Benzema, o uruguaio Darwin Núñez e o brasileiro Marcos Leonardo na atual janela de transferências de verão.

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