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O Senegal venceu seu recurso junto ao TAS, a mais alta corte esportiva, sobre o resultado da final da última edição da Copa Africana de Nações, o que significa que voltou a ser reconhecido como vencedor da polêmica final contra o Marrocos no início deste ano.

O Tribunal Arbitral do Esporte acolheu o recurso da Federação Senegalesa de Futebol contra a Confederação Africana de Futebol e a Real Federação Marroquina de Futebol referente à final da "Copa Africana de Nações Marrocos 2025".

A decisão da Comissão de Apelação da CAF foi anulada, e a decisão da Comissão Disciplinar da CAF foi restabelecida.

Assim, está confirmado o resultado da final da Copa Africana de Nações de 2025: 1 a 0 para o Senegal sobre o Marrocos.

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O Senegal, portanto, é novamente o campeão oficial da África. O Tribunal Arbitral do Esporte acolheu por unanimidade o recurso da Federação Senegalesa, revertendo a decisão com a qual a CAF havia concedido ao Marrocos, em março, a vitória por W.O. na final da Copa Africana de Nações de 2025. Volta a valer, assim, a vitória por 1 a 0 conquistada em campo na prorrogação da final disputada em 18 de janeiro, em Rabat.

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O QUE ACONTECEU

A partida foi marcada pelos protestos dos jogadores senegaleses contra um pênalti marcado para o Marrocos no fim do tempo regulamentar. Em sinal de protesto, os Leões de Teranga deixaram o campo por 14 minutos antes de voltar e concluir a partida.

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O pênalti desperdiçado por Brahim Diaz levou a final à prorrogação, na qual o Senegal venceu. Dois meses depois, porém, a Comissão de Apelação da CAF considerou a saída de campo uma desistência, concedendo ao Marrocos a vitória por 3 a 0 por W.O. e o título de campeão da África.

Hoje, o TAS reverteu aquela decisão e confirmou novamente o Senegal como campeão continental africano da edição de 2025.