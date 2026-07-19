Decisão surpreendente da FIFA e da Casa Branca: a Argentina poderá exibir novamente a bandeira polêmica

A FIFA e a Casa Branca autorizaram a Argentina a exibir novamente a faixa sobre as Ilhas Malvinas durante a final da Copa do Mundo contra a Espanha. Anteriormente, a faixa havia causado grande comoção, mas os argentinos receberam, mesmo assim, permissão para usá-la.

Vários meios de comunicação britânicos informam que a Casa Branca e a FIFA autorizaram que a faixa, exibida após a vitória na semifinal contra a Inglaterra (1 a 2), seja utilizada novamente.

Durante a comemoração da classificação para a final, os argentinos fizeram algo que é proibido pelos regulamentos da FIFA. Os jogadores em festa exibiram uma bandeira com a frase “Las Malvinas son Argentinas”, que significa: as Ilhas Malvinas são argentinas.

Antes da Copa do Mundo de 2026, a FIFA deixou claro nos regulamentos que manifestações políticas, ofensivas e discriminatórias nos estádios são proibidas. Isso inclui, entre outros, bandeiras, faixas, slogans e roupas. Ainda não se sabe qual punição a Argentina poderá receber.

A FIFA iniciou, em seguida, uma investigação oficial sobre a seleção argentina. De acordo com o jornal espanhol AS, há, em teoria, duas possíveis sanções: uma multa para a Federação Argentina de Futebol ou suspensões para os jogadores envolvidos.

A FIFA acabou por não optar por impor uma sanção esportiva antes da final da Copa do Mundo contra a Espanha. A entidade só se pronunciará após o torneio. Com base em precedentes anteriores, uma sanção financeira parece ser a mais provável.

Andrew Giuliani, chefe da força-tarefa da FIFA na Casa Branca, interveio na discussão e se posicionou ao lado dos argentinos. “Aqui nos Estados Unidos da América, acreditamos em nossos direitos garantidos pela Primeira Emenda. Há espaço para fazer tais declarações.”