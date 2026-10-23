Decisão oficial reorganiza o cenário: Copa da Ásia muda suas datas

Em um movimento que pode redesenhar o cenário administrativo do futebol asiático, a Confederação Asiática anunciou alterações importantes em seu estatuto, abrindo caminho para uma nova fase em que mudam as datas da Copa da Ásia.

A Assembleia Geral da Confederação Asiática de Futebol, durante sua reunião extraordinária realizada nesta sexta-feira na capital japonesa, Tóquio, anunciou a aprovação por unanimidade de um pacote de alterações relativas ao estatuto, que inclui disposições transitórias para organizar a próxima fase da governança dentro da confederação.

Essa iniciativa vem em resposta às mudanças previstas no calendário das competições internacionais que a Federação Internacional de Futebol pretende realizar, e após consultas com o órgão internacional, com o objetivo de preservar a harmonia entre o ciclo eleitoral da Confederação Asiática e as datas de seus grandes torneios.

Copa da Ásia muda de data a partir de 2032

Entre as principais mudanças reveladas pela Confederação Asiática está a transição da Copa da Ásia dos anos ímpares para os anos pares, a partir da edição de 2032, no âmbito da evolução contínua do calendário das competições internacionais, segundo comunicado da confederação em seu site oficial.

A Copa da Ásia de 2027 está marcada para ser realizada na Arábia Saudita, sendo a última edição a ocorrer em anos ímpares, antes da transição para os anos pares com a realização da edição seguinte em 2032, cujo local ainda não foi definido.

O torneio asiático volta aos anos pares pela primeira vez desde 2004.

O estatuto alterado tem como objetivo garantir a continuidade da compatibilidade entre as eleições asiáticas e as datas do torneio continental, permitindo que o escritório executivo continue supervisionando a organização da competição durante suas fases decisivas e assegurando estabilidade nas decisões administrativas e nos procedimentos operacionais.

O xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente da Confederação Asiática de Futebol, afirmou que a aprovação da Assembleia Geral representa um passo para fortalecer o sistema de governança e preservar a transparência e a continuidade, em benefício do futuro do futebol no continente.

O xeque Salman disse em seu discurso perante a Assembleia Geral que a decisão reforça a governança e garante que os regulamentos permaneçam claros e adequados aos seus objetivos, acrescentando que a próxima fase exige foco no interesse coletivo do futebol asiático e na continuidade do fortalecimento dos valores de transparência, unidade e inclusão.

Eleições de 2027

De acordo com os novos arranjos, as eleições para os principais cargos de liderança da Confederação Asiática serão realizadas em 2027, conforme os artigos definidos no estatuto, mas os vencedores não assumirão seus cargos imediatamente após a eleição, pois seu mandato começa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2028 e se estende até 2032.

Em contrapartida, os dirigentes atuais, eleitos para o período de 2023 a 2027, continuarão desempenhando suas funções até o fim de 2027, cumprindo o mandato eleitoral que lhes foi concedido.

A Confederação Asiática encerrou seu comunicado afirmando que detalhes adicionais sobre as próximas eleições serão anunciados no momento oportuno, enquanto as novas alterações abrem caminho para a reorganização da relação entre as datas dos compromissos eleitorais e o torneio mais importante em nível de seleções no continente.