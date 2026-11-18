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Começou nesta quarta-feira uma nova era no Manchester United, com a chegada do técnico argentino Mauricio Pochettino à cidade de Manchester.

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Pochettino publicou em seu perfil no Instagram uma foto aérea da cidade de Manchester, anunciando assim o fim de sua viagem de sete horas desde Cincinnati, em uma imagem que soou como um anúncio oficial do início de uma nova era.

Por sua vez, o jornal "The Sun" informou nesta quarta-feira que o Manchester United confirmou a saída de cinco membros da comissão técnica.

O Manchester United está esvaziando a sala dos funcionários para dar lugar à fiel equipe de Mauricio Pochettino, que o acompanhou em sua transferência da seleção dos Estados Unidos para o clube.

Vários integrantes da equipe de trabalho de Michael Carrick terão de procurar emprego.

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Entre os nomes que deixam o clube está o treinador Jonny Evans, que já comandou a equipe três vezes na Premier League.

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O jogador de 38 anos trabalhou como auxiliar de Carrick durante sua passagem pelo cargo, depois de ter exercido a função ao lado do técnico interino Darren Fletcher.

Como jogador, Evans conquistou a Premier League nas temporadas 2008/09, 2010/11 e 2012/13 sob o comando de Sir Alex Ferguson, antes de defender West Bromwich e Leicester.

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Steve Holland, ex-auxiliar técnico da seleção inglesa, deixa o cargo após apenas 11 meses, já que havia sido contratado em janeiro passado.

O ex-zagueiro de Newcastle e Real Madrid Jonathan Woodgate também acompanha Carrick na saída da equipe. A dupla já havia trabalhado junta durante a passagem do ídolo do Manchester United pelo Middlesbrough.

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Travis Binnion, ex-técnico do time sub-21, deixou o cargo de treinador da equipe principal depois de cinco anos no clube.

Por fim, o ex-goleiro do Burnley Craig Mawson deixou a função de treinador de goleiros.

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Mawson trabalhou no clube sob o comando de todos os técnicos do Manchester United desde Ole Gunnar Solskjaer.

Em comunicado anunciando as saídas, o clube escreveu: "Gostaríamos de agradecer ao grupo por todo o comprometimento, dedicação e profissionalismo, e desejamos a todos muito sucesso no futuro".

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O clube segue em uma nova direção sob o comando do argentino Pochettino, que chegou a Carrington na quarta-feira para começar a implementar seu novo sistema.

Missão urgente à espera de Pochettino

Aos 54 anos, Pochettino não terá muito tempo para se adaptar ao novo ambiente, já que tem pela frente um jogo decisivo fora de casa pela Premier League contra o Liverpool no próximo domingo, em seu primeiro teste de verdade no comando técnico.

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O Manchester United anunciou a contratação de Pochettino na última sexta-feira, após a demissão de Michael Carrick. O treinador adiou sua chegada para comandar a seleção dos Estados Unidos nos dois jogos das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, antes de se despedir dos jogadores e seguir para a Inglaterra.

O foco de Pochettino precisa migrar rapidamente do futebol de seleções para as demandas do dia a dia no comando de um clube, onde cada passo estará sob os holofotes, e a equipe precisa de uma mudança radical e rápida no desempenho e nos resultados.