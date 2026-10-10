Decisão oficial: Chelsea encerra a polêmica sobre o futuro de Palmer

O craque inglês Cole Palmer assinou um novo contrato com o Chelsea que se estende até o verão de 2034, confirmando seu compromisso em dar continuidade à sua trajetória no clube londrino nos próximos anos.

A conta oficial do Chelsea na rede "X" publicou uma foto de Palmer com o ano 2034 estampado nela.

Segundo o jornal britânico "The Athletic", o armador de 24 anos já estava vinculado a um contrato que se estendia pelos próximos sete anos, mas concordou em prorrogá-lo por mais 12 meses, com condições financeiras aprimoradas em reconhecimento à sua importância dentro do clube.

Este passo faz parte dos esforços recentes do Chelsea para manter os principais talentos presentes em seu elenco, depois que vários de seus jogadores titulares renovaram seus contratos ao longo de 2026, com destaque para o capitão Reece James, o meio-campista Moisés Caicedo, o atacante João Pedro e o ponta Pedro Neto.

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Apesar dos rumores que ligaram Palmer a uma saída do Chelsea, o internacional inglês afirmou em declarações ao jornal "The Guardian" em abril passado que não planejava deixar o clube londrino.

Palmer chegou ao Chelsea vindo do Manchester City em 2023 e disputou 138 partidas com a camisa do clube, nas quais marcou 58 gols e deu 34 assistências.

O jogador foi um dos elementos importantes do elenco que conquistou os títulos da Liga Conferência Europa e da Copa do Mundo de Clubes em 2025, tendo marcado dois gols na final desta última competição, contribuindo para a vitória sobre o Paris Saint-Germain.

Na atual temporada, Palmer marcou 4 gols e deu duas assistências nos primeiros 7 jogos do Chelsea em diferentes competições, enquanto a equipe do técnico Xabi Alonso ocupa a décima posição na tabela de classificação da Premier League.

Palmer havia sido convocado para a última lista da seleção da Inglaterra anunciada pelo técnico Thomas Tuchel, mas acabou se retirando dela devido à necessidade de administrar sua carga física.



